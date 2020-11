Eduscopio, la Fondazione Giovanni Agnelli premia l’IIS Alessandrini

MONTESILVANO – Un successo dopo l’altro per l’Alessandrini. Stavolta, però, il riconoscimento è davvero di grande lustro. A dare merito all’Istituto superiore di Via d’Agnese a Montesilvano è, niente poco di meno che, il prestigioso Eduscopio. Infatti, per il noto portale online della Fondazione Agnelli, che ogni anno stila una speciale graduatoria dei migliori istituti superiori del Belpaese, l’IIS diretto dalla dirigente scolastica Maria Teresa Di Donato è al terzo posto, con indice Fga 50.09, tra le scuole del versante orientale d’Abruzzo preceduta solo dal Marconi di Penne (indice Fga 50.71) e dal Moretti di Roseto degli Abruzzi (indice fga 50.49).

Un onorevole piazzamento che permette di superare scuole di centri ben più grandi come l’Acerbo di Pescara (fga 48.24), lo Zoli di Atri (fga 47.19), il Pascal- Comi- Forte di Teramo (fga 46.81), l’Aterno-Manthone’ di Pescara (fga 41.41) e il Galiani-De Sterlich di Chieti (fga 39.35). Eduscopio è il portale online della Fondazione Agnelli in grado di stilare diverse classifiche delle scuole superiori in base ai risultati universitari e lavorativi dei diplomati.

La classifica dei migliori istituti tecnici e professionali si basa su quanti diplomati hanno trovato occupazione, quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto di durata significativa e se il lavoro ottenuto è coerente con il percorso di studi compiuto.

Una graduatoria ottenuta dall’indice Fga, che cos’è? L’indice FGA – Fondazione Giovanni Agnelli, si basa sulla combinazione di due tipi di informazioni estrapolate dalla banca dati del MIUR. La prima riguarda la media ponderata dei voti presi agli esami universitari, la seconda sulla percentuale di crediti ottenuti in un anno o, nel caso degli istituti tecnici, del coerente inserimento nel mondo del lavoro.

Dunque, una bella affermazione per un presidio scolastico come quello di Montesilvano che, con l’avvento della nuova dirigenza, ha operato una vera rivoluzione copernicana, sia sotto il profilo didattico sia sotto l’aspetto organizzativo.

L’Istituto “Emilio Alessandrini” è un Istituto Tecnico di nuova generazione, che offre ai giovani studenti grandi opportunità e si divide due Settori: L’Istituto Tecnico Economico: dove si studiano discipline relative al settore economico e più specificamente al settore turistico, commerciale e amministrativo e l’Istituto Tecnico Tecnologico: dove si studiano discipline relative al settore industriale di elettronica, di informatica, di grafica e comunicazione. Nell’ultimo biennio sono stati rinnovati completamente tutti i laboratori e, da qualche mese, fa bella mostra di sé anche una modernissima struttura sportiva con superficie in sintetico di ultima generazione, che rappresenta una vera novità per lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto.