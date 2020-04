Avezzano, nuove date per Edoardo Bennato e Banco del Mutuo Soccorso

Salvo prossime disposizioni governative inerenti all’emergenza Covid, i recuperi dei concerti del marzo scorso saranno dal 9 all’11 ottobre

AVEZZANO (AQ)- Il Teatro dei Marsi di Avezzano (AQ) ha annunciato che, salvo prossime disposizioni governative inerenti all’emergenza sanitaria, i recuperi dei concerti del marzo scorso di Edoardo Bennato (due serate) e del Banco del Mutuo Soccorso, sono previsti per il prossimo mese di ottobre. Nello specifico:

Edoardo Bennato : venerdì 9 ottobre (data anche per gli abbonati 2019/2020, per i quali l’ingresso sarà gratuito e con gli stessi posti numerati) e replica sabato 10 ottobre

: venerdì (data anche per gli abbonati 2019/2020, per i quali l’ingresso sarà gratuito e con gli stessi posti numerati) e replica sabato Banco del Mutuo Soccorso: domenica 11 ottobre

Resteranno validi i biglietti numerati acquistati: titoli Bennato 6 marzo per 9 ottobre; titoli Bennato 7 marzo per 10 ottobre; titoli Banco del Mutuo Soccorso 27 marzo per 11 ottobre.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 88 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (decreto “Cura Italia”), il Teatro dei Marsi dispone il rimborso del biglietto entro il 30 aprile, attraverso l’emissione di un voucher (Buono acquisto) di pari importo, da poter utilizzare entro il 31 dicembre del 2021 nell’ ambito di spettacoli organizzati da Harmonia Novissima.

Per richieste rimborsi, da effettuarsi entro il 30 aprile, si invita a scrivere mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza@diyticket.it (Online) – info@musicateatromarsi.it (Botteghino)