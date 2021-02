Edilizia scolastica: finanziamenti per la progettazione interventi in due licei

Al liceo “Curie” sono destinati 442 mila euro per la progettazione di un intervento da circa 7 mlioni di euro. Per il Moretti sono a disposizione 547 mila euro per un intervento di circa 9 milioni e 400 mila euro

TERAMO – Con una nota ufficiale del MInistero dell’Interno è stato comunicato alla Provincia l’assegnazione di oltre 1 milione di euro quale Fondo progettazione per il “Curie” di Giulianova e il “Moretti” di Roseto. A darne notizia è il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Luca Frangioni: “I fondi sono finalizzati all’adeguamento sismico, quindi ricomprendono un ampio spettro di lavori,tutti particolarmente significativi, perchè mirati a rendere le strutture più sicure”.

Al liceo “Curie” sono destinati 442 mila euro per la progettazione di un intervento da circa 7 mlioni di euro. Per il Moretti sono a disposizione 547 mila euro per un intervento di circa 9 milioni e 400 mila euro. “Interventi risolutivi, non solo sul piano della sicurezza ma anche su quello più generale della vivibilità e fruibilità degli spazi, aspetti che vengono notevolmente migliorati” chiosa il Consigliere. Le progettazioni sono indispensabili per entrare nella graduatoria dei finanziamenti.

Sono in affidamento di gara in questi giorni,invece, il progetto dellla sistemazione del terzo lotto del liceo classico “Delfico” di Teramo per 124 mila euro, e quello per il liceo “Milli” sempre di Teramo. In questo caso il costo della progettazione ammonta a 126 mila euro