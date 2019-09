11° Ecotrail della Roscetta: percorso, come partecipare

CIVITELLA ROVETO – Nel corso degli anni l’Ecotrail della Roscetta, giunto alla sua 11esima edizione che si disputerà domenica 13 ottobre, non ha mai cambiato la sua struttura di fondo. L’idea era quella di proporre una mezza maratona totalmente immersa nella natura, su sentieri e carrarecce, per promuovere la Valle Roveto, un territorio che si presta in maniera straordinaria allo sport offroad. L’idea di base sviluppata negli anni è far conoscere la valle in tutti i suoi aspetti, dalla sua cultura al suo folklore, dalle sue tradizioni enogastronomiche alla bellezza dei suoi luoghi, immagine lontana da quanto siamo abituati a vedere nella nostra quotidianità.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara, che gli organizzatori hanno ridisegnato per fornire qualcosa di nuovo anche a chi è un habitué della corsa, misura 21,14 km, equamente divisi fra salita, discesa e pianura. La parte tecnicamente più impegnativa è la prima metà, che porta a Meta e San Savino, mentre la seconda, con il ritorno verso Civitella Roveto, è più veloce. Il dislivello complessivo è di 500 metri. La partenza verrà data da Piazza San Giovanni Battista di Civitella Roveto alle ore 9:30, passando per il comune di Canistro per poi tornare a Civitella con arrivo presso il monumento dedicato a Enrico Mattei. Insieme alla mezza maratona è prevista anche una prova non competitiva di Nordic Walking della lunghezza di 9,4 km.

COME PARTECIPARE

La quota d’iscrizione alla corsa è estremamente popolare, proprio per favorire la conoscenza del territorio: 10 euro. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del limite massimo di 250 corridori, in caso rimanesse qualche pettorale disponibile si potrà aderire anche il giorno di gara, al costo di 12 euro. Saranno previsti punti di ristoro ogni 5 km, a fine gara i corridori troveranno spogliatoi con docce calde e il tradizionale pasta party, trasformato quest’anno in un pasto completo (il buono pasto sarà all’interno del pacco gara).

L’occasione della gara, inserita nel circuito Parks Trail, è come detto uno spunto per conoscere un territorio che offre molti spunti d’interesse, dalla stessa Civitella Roveto, facente parte del Club dei Borghi Autentici d’Italia e che ha monumenti di richiamo come quello ai Caduti o il Teatro Comunale (oltre ai già citati che ospiteranno partenza e arrivo), all’intera Valle Roveto, che propone un’infinità di itinerari ognuno dei quali in grado di sorprendere. Per questo chi è venuto all’Ecoroscetta, è poi tornato per un periodo anche più lungo. Inoltre, la gara si inserisce nel quadro della Oktober Bier, che si svolgerà nello stesso weekend a cura della Congrega dei Briganti proponendo molte iniziative, tra cui anche escursioni a piedi e in mountain bike. La settimana dopo, inoltre, è in programma la nota manifestazione “Lungo le Antiche Rue”, evento centrale nella stagione di Civitella Roveto.

Per informazioni: Asd Ecoroscetta, tel. 338.6380720, www.ecoroscetta.it