Federico Lestini è un nuovo giocatore del Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 annuncia con grande soddisfazione di aver raggiunto un accordo con Federico Lestini, che da questo momento è parte del roster a disposizione di coach Ernesto Francani.

Ala grande classe ‘83 di 203 cm, è dotato di un tiro da 3 mortifero nonché di un efficace gioco in post che ne fanno uno scorer di altissimo livello. È originario di Pescara ma ha toccato a tutte le latitudini la pallacanestro italiana disputando ogni categoria. Dagli inizi con la canotta della Viola Reggio Calabria, infatti, si è spostato a Fabriano, Sassari e Ferrara, giocando sempre in Legadue, prima di approdare alla Virtus Bologna nel massimo campionato nazionale, disputato anche con Cantù. Complici un paio di infortuni, si è poi stabilito in serie B tra Matera, Teramo e Cassino ed è sempre stato uno dei migliori realizzatori del campionato; nella scorsa stagione è risultato decisivo per la salvezza dei laziali segnando 20 punti a gara con il 40% da 3 nei play-out. Ha iniziato questo campionato a Mosciano, mantenendo una media di 15 punti a serata.

Federico avrà il difficile compito di sostituire capitan Angelo Adonide, ma il suo talento e la sua esperienza aiuteranno sicuramente i più giovani nel percorso di maturazione.

Così il presidente Francesco Braccili: “Sono molto contento che dopo Innocenzo Ferraro un altro giocatore con un curriculum importante, che ha calcato i parquet di serie A, abbia scelto di venire a giocare per la nostra squadra. Spero possa essere l’aggiunta giusta e possa integrarsi in fretta con i suoi nuovi compagni, visto che avremo un mese di gennaio molto impegnativo”.