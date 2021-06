Eccellenza, Chieti – Avezzano: neroverdi a un passo dalla Serie D

In caso di vittoria la squadra allenata da Lucarelli centrerebbe la promozione con due giornate di anticipo

CHIETI – Domenica importantissima per il Chieti calcio, che allo Stadio Angelini, ospita l’Avezzano e, in caso di successo, potrebbe festeggiare la promozione in Serie D con due giornate di anticipo. Gli uomini di Lucarelli si presentano all’appuntamento al completo avendo recuperato anche i centrocampisti Verna e Corticchia. L’ Avezzano cercherà invece di chiudere il torneo nel miglior modo possibile, magari sorpassando L’Aquila in seconda posizione. Mister Torti non potrà contare sull’attaccante argentino Blanco, uscito dolorante dal derby con L’Aquila. La gara di andata si chius con la vittoria per 0-4 dei neroverdi. A dirigere la gara ci sarà il fischietto palermitano Umberto Spedale.

Alla vigilia del match il tecnico del Chieti, Alessandro Lucarelli, ha dichiarato che la squadra é consapevole dell’importanza della partita e di cosa rappresenterebbe vincere. Servirà restare concentrati solo sui 90 minuti da affrontare e ragionare anche sul fatto che restano ancora tre partite per fare i due punti che mancano. Ovvio che si vuole vincere ma qualora ciò non dovesse accedere occorrerà mantenere la mente tranquilla, perché non sempre si può ottenere tutto e subito. Del resto si affronta una squadra che in queste settimane ha vinto quattro partite e ne ha pareggiate due, e che arriverà a Chieti con lo stimolo di far bene. Lucarelli ha concluso dicendo di aspettarsi che i ragazzi restino tranquilli e che non si lascino prendere da troppa frenesia e tensione perché l’emozione può giocare brutti scherzi.