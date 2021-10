Eccellenza, Avezzano – Giulianova: informazioni biglietti

In occasione della partita, in programma allo Stadio dei Marsi per domenica 10 ottobre, non saranno validi gli abbonamenti

AVEZZANO – Domenica 10 Ottobre 2021, alle ore 15, si disputerà, presso lo “Stadio dei Marsi”, Avezzano – Giulianova, partita valida per la quinta giornata del campionato di calcio di Eccellenza Abruzzo, stagione 2021-2022.

L’Avezzano Calcio, tramite nota ufficiale, ha reso noto che per detto incontro è stata indetta la giornata biancoverde, in cui non saranno validi gli abbonamenti.

I prezzi dei biglietti previsti per accedere allo Stadio sono i seguenti, divisi per settore:

TRIBUNA CENTRALE: EURO 15,00

TRIBUNA LATERALE: EURO 10,00

DISTINTI: EURO 10,00

CURVA NORD: EURO 5,00