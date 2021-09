Largo successo della squadra marsicana che va negli spogliatoi sul risultato di 0-0 ma dilagano nella ripresa

AVEZZANO – L’Avezzano di mister Tonino Torti supera, con il largo punteggio di 3 reti a 0, l’Alba Adriatica. Pur denotando una supremazia territoriale sin dai primi minuti, i biancoverdi non riescono a trovare subito la via delle rete ed il primo tempo si chiude sul risultato di 0 a 0.

Nella ripresa, la squadra di casa sblocca meritatamente il risultato al secondo minuto, con il forte attaccante argentino Blanco. Passano solo 8 minuti ed al 10° minuto del secondo tempo, ci pensa il bomber brasiliano Dos Santos a gonfiare la rete, portando il punteggio sul 2 a 0.

I marsicani seguitano a dominare la gara in lungo e largo ed al 43° del secondo tempo, anche il neo entrato Pendenza, da buon attaccante di razza che è, realizza la terza rete, che chiude definitivamente l’ incontro.

Sicuramente un altro importante successo per l’Avezzano, per proseguire, con fiducia e determinazione, la corsa in campionato.