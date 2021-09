Serie D, Castelnuovo Vomano – Fano sospesa e rinviata: ecco perchè

PINETO – Dovrà essere recuperata (quasi interamente) la gara tra Castellnuovo Vomano e Fano, in programma nella seconda giornata di serie D girone F; dopo soli 11 minuti, infatti, l’arbitro Fantozzzi di Civitavecchia ha subito un infortunio al polpaccio destro e ha dovuto sospendere l’incontro, sospensione che è divenuta definitiva al 14’, quando dopo le cure si è constatato che la giacchetta nera non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara.

La gara è stata quindi rinviata a data da destinarsi e, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della LND, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere recuperata mercoledì 6 o mercoledì 10 ottobre. L’incontro riprenderà dal momento in cui è stata interrotto, cioè dal 14’ con un fallo laterale per il Castelnuovo Vomano nella propria metà campo; le due squadre potranno, come previsto dal regolamento, cambiare formazione schierando qualsiasi giocatore già tesserato alla data in cui era prevista originariamente la gara.

TABELLINO

CASTELNUOVO VOMANO-ALMA JUVENTUS FANO sospesa sullo 0-0

CASTELNUOVO VOMANO: Greis, Cangemi, Sanseverino, Casimirri, Marianeschi, Terrenzio, D’Egidio, Alfieri, Ripa, Emili Lor., Ragni. A disposizione Natale, Pulsoni, Emili Leo., Corticchia, Orlando, Petronelli, Foglia, Camara, Modugno. Allenatore Guido Di Fabio

ALMA JUVENTUS FANO: Tzafestas, Gualtieri, Del Rosso, Lukaxhiu, Vavassori, Delli Carri, Tortori, Antezza, Broso, Esposito, Casolla. A disposizione Cusimano, Pierpaoli, Mainardi, Martignetti, Zanolla, Zanni, Fontana, Serges, Manè. Allenatore Carmelino Gioffrè

Arbitro: Flavio Fantozzi di Civitavecchia (Macripò di Siena e Granata di Viterbo)

Note: Gara sospesa al 14’pt per infortunio occorso all’arbitro