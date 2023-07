Giulio Antonio Acquaviva, inaugurazione del calco di gesso a Giulianova

E’ stato collocato in piazza Buozzi, dono del Rotary Club Teramo Est. Il taglio del nastro affidato al consigliere Paolo Vasanella, già Presidente del Consiglio Comunale.

GIULIANOVA – Taglio del nastro, nella serata di ieri, in municipio, per salutare il definitivo posizionamento del calco in gesso della scultura che ritrae il fondatore della città, Giulio Antonio Acquaviva, che, grazie al Rotary Club Teramo Est, è dal 22 aprile scorso in piazza Buozzi. Autore dell’ opera è lo scultore giuliese Antonio De Marini, che ha voluto donare il calco.

Il modello preparatorio è dunque definitivamente in una nicchia, nell’androne del municipio. Il suo arrivo è stato festeggiato ieri, alla presenza del Sindaco Jwan Costantini, del Vice Sindaco Lidia Albani, degli assessori Giampiero Di Candido e Soccorsa Ciliberti, del consigliere Paolo Vasanella, dei presidenti, l’attuale e l’emerito, del Rotary Club Teramo Est Rosaria Parnenzini e Domenico Onori, dello scultore De Marini. Presente anche l’architetto Paola Capece, che ha redatto il progetto di ristrutturazione del piano terra del municipio.

Nelle parole del Sindaco, di Di Candido e di Vasanella, la soddisfazione per veder coronata l’ennesima opera pubblica, segno e sostanza di una concretezza che ha caratterizzato questa Amministrazione. Orgoglioso di aver avuto un ruolo, in questo programma variegato e tangibile, il Rotary Club Teramo Est, come ha sottolineato la Presidente Parnenzini.

Ha tagliato il nastro il consigliere Paolo Vasanella, già Presidente del Consiglio Comunale di Giulianova. “Si chiude oggi – ha detto – la sfida che ci ha visti impegnati nel dare ai giuliesi un municipio degno di Giulianova Un lavoro corale che oggi ci premia ma che soprattutto onora un Comune da sempre in attesa di poter contare su una sede ottimale da cui erogare, quotidianamente, servizi fondamentali, un luogo dentro cui scorre la vita e la storia della città”.