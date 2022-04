E-distribuzione, Campitelli su incontro per interventi migliorativi

REGIONE – “Sono felice di far sapere che, assieme al Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente e il responsabile dell’Ufficio Energia e Sostenibilità della Regione Abruzzo, abbiamo avuto un costruttivo ed importante incontro con i rappresentanti degli Affari Istituzionali Territoriali di Enel e dell’area Regionale Abruzzo Marche e Molise di E-distribuzione”, Inizia in così la nota dell’Assessore regionale con delega all’Energia Nicola Campitelli, e prosegue: “tanti sono i temi che abbiamo affrontato, della programmazione di interventi per ammodernare e migliorare la rete di distribuzione ad una procedura che – nel rispetto delle norme vigenti – snellisca e velocizza le procedure autorizzatorie, fino all’individuazione di percorsi atti a facilitare l’effettiva implementazione della pianificazione, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei comuni abruzzesi” l’Assessore Campitelli aggiunge: “L’intento dei questa Giunta e di E-Distribuzione è quello di sfruttare al massimo le risorse messe a disposizione e di rendere la rete di distribuzione più resiliente, evoluta ed efficiente. Anche per questi motivi, sono previsti ulteriori stanziamenti per il triennio 2022-2024” e conclude: “mi faccio carico di proporre una riforma della normativa regionale di riferimento assicurando, anche su questa fondamentale tematica, un buon governo ai cittadini abruzzesi”.

