Dove seguire le Giornate Europee del Patrimonio 2020 in Abruzzo

Il 26 e 27 settembre visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali organizzate nei musei nel rispetto della normativa Covid

REGIONE – La Direzione Regionale Musei – Abruzzo aderisce, sabato 26 e domenica 27 settembre, alle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali sono state organizzate nei musei nel rispetto della normativa covid, seguendo il tema “Imparare per la vita”. Sono previste, inoltre, ove indicato, aperture straordinarie al costo simbolico di 1 euro.

Gli hashtag ufficiali sono: #GEP2020 e #EuropeanHeritageDays . Per altre info www.musei.abruzzo.beniculturali.it\GEP

In tutti i musei biglietto ordinario 4 € ridotto 2 € , salvo le promozioni ad 1 € esclusivamente ove indicato

L’AQUILA – MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo via Tancredi da Pentima – tel 0862.28420.

Sabato 26 orario 8.30/23.00

-ore20.00/23 apertura straordinaria ad 1 € – ultimo ingresso ore 22.30.

Domenica 27 consueta apertura 8.30/19.30 ultima entrata ore 19.00

Mostra Le Mura della città dell’Aquila

CELANO – Castello Piccolomini – Museo della Marsica – Celano tel. 0863 793730/792922.

Sabato 26 orario 8.30/23.00 ultimo ingresso ore 22.30

-ore 20.00/23.00 apertura straordinaria ad 1,00 €

-ore 21.00 – Concerto e visita guidata: La luce, il colore e il suono nell’arte – Concerto itinerante di musica rinascimentale e barocca. Visita guidata alle opere con la dott.ssa Marina Nuovo e concerto itinerante di musica rinascimentale e barocca con il Quintetto di Ottoni della Banda Musicale Città di Celano sotto la direzione del M° Giuseppe Iacobucci. Musica e arte si uniscono a formare un connubio tra suono, luce, colore e la musica del periodo storico coevo, con descrizioni del Direttore del Museo Luciano Bologna coinvolgendo il pubblico in una sorta di ambientazione sinestesica.

Domenica 27 orario 8.30/20.00 ultimo ingresso 19. 30

-ore 16.00 / 17.30 Alla scoperta del castello Visita guidata gratuita per adulti al Castello Piccolomini a cura Dott.ssa Nora D’Antuono – Limes Società Cooperativa prenotazione obbligatoria: Telefono: 3397431107 – Indirizzo email: cooplimes@libero.it

SULMONA – Abbazia di Santo Spirito al Morrone Via Badia, 28 – 67039 Sulmona tel: 0864 32849

sabato 26 e domenica 27 apertura straordinaria 9.00/ 18.00. Ultimo ingresso ore 17.30

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale la Civitella Via G. Pianell snc tel: 0871 63137

26 e 27 settembre Proiezione video in entrambe le giornate del Progetto ARS, dalla scultura antica al digital imaging. Aggiornamenti e scoperte. In collaborazione con il CAAM-Disputer dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara

Sabato 26 orario 10.00/23.00- ultimo ingresso ore 22.30

– ore 17.00 L’anfiteatro della Civitella e i duelli fra gladiatori: visita dialogata alla sezione “Da Roma a ieri” e all’Anfiteatro, a cura dell’Associazione Mnemosyne, per gruppi di 10 persone massimo. Prenotazione obbligatoria: 338 4425880 . Possibilità di replica alle 18.00

-ore 20.00/23.00 apertura serale straordinaria ad 1 €

-domenica 27 – orario 10.00/20.00 ultima entrata 19.30

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa Frigerj Via Guido Costanzi 3, 66100 Chieti Tel. 0871 404392; 0871 331668

Sabato 26 e 27 settembre Proiezioni video alternati, in entrambe le giornate: Tecniche di scrittura. Dal sabellico all’osco fra aspetti materiali e ideologici al volgere di un’epoca e Progetto ARS, dalla scultura antica al digital imaging. Aggiornamenti e scoperte in collaborazione con il CAAM-Disputer dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.

Sabato 26 orario 8.30/21.00 ultimo ingresso ore 20.30

-ore 18.00/21.00 apertura straordinaria ad 1 €

Domenica 27 orario di apertura 8.30/18.00- ultimo ingresso 17.30

-ore 16.30 – Il Barone Frigerj e la Villa comunale di Chieti. Visita narrata al prestigioso edificio fatto costruire dal Barone Frigerj e che oggi ospita il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, aneddoti, curiosità, come è nata la Villa comunale intorno al Museo a cura dell’Associazione culturale OltreMuseo. Durata: 1 ora; prenotazione obbligatoria tel: 333 6405713; email: associazioneoltremuseo@gmail.com. Attività a cura di M. Terrenzio

PESCARA: Museo Casa Natale di Gabriele d’ Annunzio corso Manthonè, 116 – www.casadannunzio.beniculturali.it – tel.085.60391

Sabato 26 orario 14.00/23.00 ultimo ingresso ore 22.30

-ore 20.00/23.00 apertura straordinaria ad 1,00 €

Domenica 27 orario apertura 9.00/18.00 – ultima entrata 17.30

Mostra D’Annunzio intimo e segreto. Il sogno. Accurato approccio alla lunga storia d’amore tra il Poeta e la sua giovane amante Letizia de Felici. Foto, carteggi e abiti per una bella collezione

CAMPLI – Museo Archeologico Nazionale di Campli P.zza S. Francesco, 1 tel. 0861.569158 orario 8.30/19.30

Sabato 26 orario 8.30/23.00 ultimo ingresso ore 22.30

-ore 16.00/18.00 conferenza “Viaggi sonori. La musica di tradizione orale nel patrimonio culturale abruzzese. Dalla ricerca alla riproposta” a cura di Carlo Di Silvestre, etnomusicologo e musicista e dalla musicista Graziella Guardiani, canto e flauti.

-ore 20.00/23.00 apertura straordinaria ad 1,00 € – ultimo ingresso ore 22.30 e concerto dell’Ensemble Braga, Conservatorio Musicale Statale “G.Braga” di Teramo, composto da allievi e docenti.

Domenica 27 orario 8.30/23.00 ultimo ingresso ore 22.30

-dalle ore 15.30 alle ore 19.30 visite guidate gratuite a cura dell’Associazione D- Munda.

-ore 20.00/23.00 apertura straordinaria Concerto dell’Ensemble Braga, Conservatorio Musicale Statale “G.Braga” di Teramo, composto da allievi e docenti.