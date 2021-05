Donazione Lions Roseto, ecco quali progetti hanno finanziato

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nei giorni scorsi sono stati finalmente utilizzati dal Comune di Roseto, i mille euro donati dal Lions club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano. In accordo con i Servizi sociali, i fondi sono stati destinati per pagare le utenze alle famiglie più bisognose del territorio.

“Questo service rientra tra le numerose attività portate avanti dal Lions club che,“ dice la presidente Daniela Faraone, “nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia da Covid – 19, ha comunque saputo trovare nuovi modi per comunicare, tenere incontri e soprattutto realizzare il programma definito per l’anno sociale che sta per concludersi”.

Sono stati raccolti e donati 810 euro per contribuire all’acquisto di una carrozzina motorizzata per Federico, ragazzo di Giulianova affetto da una malattia rara.

Acquistati e donati alla Caritas di Castelnuovo Vomano, struttura convenzionata col Banco Alimentare, un frigorifero e un contenitore refrigerante portatile elettrico adatto per il trasporto degli alimenti caldi e freddi, per un costo complessivo di 570 euro. Sono stati acquistati pacchi spesa presso un supermercato di Castelnuovo e messi a disposizione della collettività locale.

Inoltre sono stati stanziati 500 euro quale contributo all’acquisto di un pulmino per il trasporto casa-ospedale-casa per l’associazione AGBE (Associazione Genitori Bambini Emopatici) di Pescara, che è il polo oncologico pediatrico di riferimento per Abruzzo e Molise.

Cospicuo anche il contributo al Centro Lyons Raccolta Occhiali Usati, a cui sono stati consegnati 540 euro per le attività di distribuzione e spedizione nel mondo, mentre su tutto il territorio di competenza sono state distribuite 20 scatole per la raccolta di occhiali usati.

Nell’ambito del service La Valigia di Caterina il Lions club ha fornito supporto lavorativo a quattro donne ospiti del centro antiviolenza La Fenice di Teramo; 3 corsi per la patente europea del computer EI pass più 20 lezioni di guida per conseguimento della patente, per un valore di mille euro.

Attenzione anche al tema dell’ambiente. Sono infatti stati donati 20 mandorli al Comune di Basciano e, in occasione della Giornata della Terra, il 21 di aprile, nell’ambito del progetto Rete Scuole Green, il Club Lions ha donato due ciliegi giapponesi all’Istituto comprensivo Roseto 1, plesso di Cologna Spiaggia e all’Istituto d’istruzione superiore Moretti.