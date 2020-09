Donato Pellicciotta fu Presidente della “Manayunk Savings and Loan Association”

Seppe essere di grande aiuto per la comunità italo-americana. Era nato a Dogliola, in provincia di Chieti, nel 1891

DOGLIOLA – Donato Pellicciotta nacque a Dogliola, in provincia di Chieti, il 18 dicembre del 1891, da Domenicantonio (diciannovenne “proprietario” nato a Dogliola – figlio di Felice e di Caterina D’Adamio) e da Maria Nicola Farina (diciannovenne “donna di casa” nata a Carunchio – figlia di Giuseppe e Filomena Pellicciotta). I suoi genitori si erano sposati a Dogliola il 7 aprile del 1890 (in comune l’atto fu certificato dall’allora sindaco Avvocato Pietro Della Fazia). Studiò presso il Seminario Diocesano di Chieti.

Dopo il diploma Donato, aveva diciannove anni, decise di tentare il “sogno americano”. Arrivò ad “Ellis Island”, nel 1910, a bordo del piroscafo “Re d’Italia”. Stabilì la sua residenza a Philadelphia. Dopo aver fatto una serie di lavori, anche duri, ebbe l’occasione, ne aveva le indubbie capacità, di lavorare con alcune banche e con uffici specializzati in “risparmio e prestiti”. Successivamente divenne Direttore e poi Presidente della importante “Manayunk Savings and Loan Association”.

Poi come riportato dal “ The News-Heral”, il 3 maggio 1966, accadde: “Un uomo armato ha derubato l’Associazione Manayunk Savings and Loan Association di circa 4.800 dollari e ha minacciato di sparare al presidente e a un impiegato se lo seguivano. Donato Pellicciotta, 75 anni, il presidente, ha detto che l’uomo armato aveva i capelli rossicci – biondi e portava occhiali da sole, un berretto nero e una giacca di pelle nera. Ordinò a un’impiegata di riempire un sacchetto di carta con del contante, poi obbligò il presidente a consegnargli il bottino”.

Donato Pellicciotta fu anche Presidente del “Circolo Repubblicano Italiano” di Manayunk (all’epoca quartiere operaio di Philadelphia). Fu anche autorevole esponente della “Italian of Italian Building and Loan Association” di Manayunk a Philadelphia. Favorì ogni tipo di possibile aiuto per la comunità italo-americana. Donato Pellicciotta morì, a Philadelphia, nell’agosto 1973.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”