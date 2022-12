Donata smart TV all’Ambulatorio di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore

L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia dona una smart TV all’Ambulatorio di Pediatria dell’ Ospedale San Salvatore della ASL1 L’Aquila. Un dono che, oltre ad essere un piccolo gesto per alleggerire l’attesa dei piccoli pazienti che hanno bisogno di cure mediche, vuole essere un ringraziamento per tutti i sanitari che si impegnano ogni giorno per la salute dei più piccoli dal Direttore prof. Vincenzo Salpietro ai Dirigenti medici dott.ssa Cecilia Fabiano, dott.ssa Gabriella Bottone, prof. Giovanni Farello, dott.ssa Maria Laura Iezzi, dott.ssa Claudia Caloisi, dott.ssa Giulia Iapadre, agli Operatori sanitari Claudia Ippoliti e Gabriella Sigismondi.

“La TV è stata acquistata con i proventi di una cena organizzata dal Club Rotary, dice il presidente Alberto Villani, con alcuni produttori alimentari del territorio che hanno raccontato la loro impresa e guidato i soci alla degustazione a riprova del fatto che il Rotary può mettere in moto circuitazioni virtuose che fanno bene al territorio. Come per ogni service siamo felici di poterci mettere a servizio della comunità con azioni concrete”.

La delegazione di soci che hanno accompagnato il Presidente era formata dal Segretario del Club Stefano Di Cocco, dal Presidente incoming Riccardo Mariani, dal Prefetto del Club Giulia Pignataro e da Don Carmelo Pagano Le Rose.