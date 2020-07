Domenico Pavone confermato alla giuda delle Città dell’Olio dell’Abruzzo

Grande partecipazione dei soci presenti all’assemblea regionale. Eletti anche Emanuele Faieta, Alberto Marrone e Davide Marrongelli nel ruolo di Vice Coordinatori

ATRI – Domenico Pavone, consigliere delegato del Comune di Atri è stato confermato alla guida delle Città dell’Olio dell’Abruzzo. Lo ha deciso l’assemblea dei soci che si è riunita online alla presenza del Presidente Michele Sonnessa e del Direttore generale Antonio Balenzano. Nella squadra con lui sono stati eletti anche Emanuele Faieta Vice Sindaco del Comune di Moscufo, Alberto Marrone consigliere del Comune di Fossecesia e Davide Marrongelli consigliere del Comune di Rapino nel ruolo di Vice Coordinatori.

“Ringrazio i colleghi che hanno voluto rinnovare la fiducia in me – ha detto Domenico Pavone proseguirò il mio impegno per fare crescere le Città dell’Olio abruzzesi nella nostra rete e il coordinamento avrà come obbiettivo quello di creare una sinergia strutturata con la governance regionale. La nostra terra da sempre vocata all’olivicoltura è ricca di luoghi magici da scoprire, per per mettere ai turisti di apprezzarli dobbiamo costruire un sistema di accoglienza mirato al turismo dell’olio: formando operatori e costruendo esperienze da vivere”.

“Auguro alla squadra di governo delle Città dell’Olio abruzzesi buon lavoro – ha dichiarato Michele Sonnessa – certo che i soci abruzzesi continueranno a dare alla nostra Associazione il loro contributo fondamentale in termini di idee e proposte concrete. Insieme potremo ridare protagonismo ai territori investendo su turismo dell’olio e formazione di operatori e consumatori”. Nel corso della riunione si è discusso della conferenza stampa di presentazione della proposta sui Decreti Attuativi della Legge “Turismo dell’Olio” con il senatore Dario Stefano che si terrà a Roma il prossimo 29 luglio e dell’incontro previsto con la Ministra Bellanova per impostare la collaborazione su progetti specifici legati al turismo dell’olio e sul contrasto all’abbandono dei terreni agricoli. Infine, sono stati presentati ai soci il progetto “Concorso Idee Turismo dell’Olio” a cura della prof.ssa Roberta Garibaldi e l’edizione 2020 della Camminata tra gli olivi (25 ottobre). Si è anche cominciato a programmare l’evento conclusivo dedicato al turismo dell’olio, legato all’assemblea di fine anno (dicembre 2020).