Pescara, terminati i lavori Aca: riapre via D’Avalos

PESCARA – Da questa sera si torna a circolare a doppio senso di marcia in via D’Avalos, che era stata chiusa perché interessata dai lavori Aca per lo smottamento verificatosi sul primo tratto della via contigua all’Aurum. Lo rende noto il vicesindaco e assessore alla Viabilità e Manutenzione,Antonio Blasioli che precisa:

“L’intervento compiuto sul luogo dello smottamento è terminato, l’Aca ha dovuto operare a 4 metri sotto la superficie stradale ricollegando una condotta che provocava la dispersione e, di conseguenza, ha procurato il cedimento. Ora il lavoro in quel punto è terminato e nei prossimi giorni verrà ripristinato l’asfalto. Aspettiamo perché, avendo controllato a fondo la zona, l’Aca ha individuato nuove criticità e perdite nella zona di via D’Avalos che arriva fino a via Elettra e su cui interverrà nuovamente entro i prossimi 15 giorni, ma saranno lavori che non richiederanno lo stop che è invece stato necessario per risolvere il problema di via D’Avalos”.