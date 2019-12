Dome Theatre, gli eventi del 14 e 15 dicembre a Pescara

Previsti spettacoli per grandi e piccini nella cupola presente nel cuore di Pescara. Nel programma del 14 e 15 dicembre musica e magia

PESCARA – Il Natale 2019 a Pescara si fa sempre più ricco di appuntamenti e nel fine settimana il Dome Theatre di piazza Salotto si riempirà di eventi sia per piccoli che per il pubblico adulto. Intanto, lo spettacolo gospel in programma questa sera alle 22.30 ha già fatto registrare il tutto esaurito. Mentre la presentazione del presepe realizzato e donato dal Comune di Fano Adriano, avverrà alle 18 e non alle 21.30 come precedentemente annunciato.

SABATO 14 DICEMBRE

Alle ore 16,30 e alle 18 sarà in scena “I tre porcellini” , un viaggio affascinante in un classico della favola, la storia di un lupo che cerca di raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini giocosi e divertenti. In un crescendo di emozioni e colpi di scena il lupo cercherà in tutti i modi di raccontare la storia tradizionale dal suo punto di vista.“Ma perché se provo io a mangiare i porcellini tutti mi dico male, mentre se ve li mangiate voi, nessuno dice niente”?!

Dalle 20,30 alle 22,30 si balla sotto la cupola con Play90, l’assessore Alfredo Cremonese invita tutti ad una serata in cui si ripercorrerà la vera musica disco anni ’90, special guest Dj Mauro Cesarone che sarà alla consolle con i suoi dischi in vinile. Voice Paolo Sinibaldi.

DOMENICA 15 DICEMBRE

Spazio alla magia alle ore 11, alle 16,30 e alle 17,30 con Miti, Magie e Misticanze, della compagnia Qualità Oro. Diversamente dal classico spettacolo di magia, gli spettatori si troveranno intrappolati in un vortice di follia: sconsiderate esplosioni, abiti che cambiano forma e colore in un lampo, apparizioni di pesci rossi, sottrazioni di portafogli, strani rumori e oggetti volanti usciranno dal salotto più rock dell’incantesimo.

Alle 22,30, il Dome Theatre è pronto ad ospitare le sonorità indie rock ed elettroniche di Enzo Moretto “A Toys Orchestra” live in solo. Ad un anno dalla pubblicazione di “Lub Dud”, Enzo Moretto, voce e fondatore degli A Toys Orchestra, decide di rivisitare il repertorio della band campana in una veste più intima e scarna e portarlo in tour, accompagnato da chitarra acustica, piano e tappeti di elettronica minimale. Una dimensione più confidenziale che farà felice i fan più affezionati degli A Toys Orchestra.

INGRESSO

Ingresso gratuito per tutti gli spettacoli in programma. E si ricorda che è possibile prenotare il posto a sedere sul circuito Ciaotickets al costo di 1€ che verrà interamente devoluto al Reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara.

L’assessore Cremonese tiene a ringraziare gli sponsor di Pescara Natale 2019: Fondazione Pescara Abruzzo, Banca Popolare Province Molisane, Banca Credito Cooperativo Castiglione e Pianella , Banca Popolare di Bari, Banca Credito Cooperativo Abruzzi di Cappelle sul Tavo, Barbuscia Auto.