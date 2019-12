“Teatro sotto il cielo”, concerto inaugurale della Vocal Pop Band

Sabato 7 dicembre alle 11.00 in piazza Salotto primo evento nella cupola geodetica. Al via anche la raccolta di beneficenza per il reparto di neonatologia dell’ospedale civile

“Il Natale 2019 a Pescara ho voluto che fosse anche all’insegna della solidarietà ed invito tutti i cittadini a raggiungerci sabato mattina in piazza Salotto per l’evento inaugurale del “Teatro sotto il cielo”, con il concerto della Vocal Pop Band del Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara, occasione in cui si darà anche il via alla raccolta di beneficenza per il reparto di neonatologia dell’ospedale civile”.

É questo l’appello che l’assessore comunale al Commercio, Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, rivolge ai pescaresi “affinché si possa con loro condividere il duplice aspetto, di festa e solidale, della manifestazione natalizia” che animerà il cuore della città dal 7 dicembre prossimo al 6 gennaio.

Il “Teatro sotto il cielo” avrà due diverse messe in scena – ricorda l’Assessore – dal 7 al 18 dicembre la cupola sarà allestita a “Dome Theatre” con palco e sedute per concerti, spettacoli teatrali, circo contemporaneo, magia e comicità; dal 22 dicembre al 6 gennaio, invece, la struttura si trasformerà in un “Fantabosco” in cui i più piccoli potranno scoprire il magico mondo degli gnomi, delle fate e dei folletti esattamente come accade nelle fiabe.

Complessivamente saranno offerti ben 10 concerti, 40 spettacoli per bambini e famiglie, oltre a 40 ore di animazione e 6 tipologie di laboratori creativi resi possibili grazie alla presenza di personale qualificato, tra animatori, docenti esperti e addetti alla accoglienza. Sono certo che questo Natale sarà un successo – commenta Cremonese – ed auspico apprezzamento da parte di commercianti , cittadini e visitatori. Conto sulla partecipazione di tanti sulla raccolta fondi – conclude l’Assessore – donazioni anche libere con le quali, unitamente al ricavato dalla vendita dei biglietti per gli spettacoli a pagamento, potremmo sostenere l’acquisto di indispensabili apparecchiature sanitarie”.