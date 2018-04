Disturbi specifici dell’apprendimento, il 14 aprile incontro a San Salvo

Si terrà presso la Casa della cultura “Porta della Terra”, sala Leone Balduzzi. AID e Lancôme insieme per sensibilizzare sul tema dei DSA

CHIETI – Nell’ambito del progetto nazionale “Sostieni i loro sogni”, nato lo scorso anno dalla collaborazione fra Lancôme e AID, volto a realizzare momenti formativi e di sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), la sezione AID di Chieti organizza un incontro informativo rivolto a genitori ed insegnanti a cura di Sabrina Di Tullio, formatrice AID.

L’appuntamento è in programma per sabato 14 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la Casa della cultura “Porta della Terra”, sala Leone Balduzzi, in Piazza San Vitale,a San Salvo .

L’evento sarà un’occasione per approfondire il tema dei DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), l’importanza degli indicatori predittivi dei DSA nella scuola dell’infanzia e le strategie di didattica creativa che possono essere utilizzate a casa e a scuola, in modo inclusivo, suddivisi per asse disciplinare.

L’incontro è gratuito, previa iscrizione al link dedicato del sito AID https://www.aiditalia.org/it/attivita/683

AID ringrazia “Lella Profumi”, Contrada Piano Sant’Angelo, San Salvo , che ha contributo a rendere possibile l’iniziativa, facendosi portavoce del progetto sul territorio.

AID (Associazione Italiana Dislessia) nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima colpisca circa 1.900.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale.

AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).