Distribuzione dei buoni spesa Pasqua 2021 da domani a Spoltore

SPOLTORE – Inizia domani, giovedì 1 aprile 2021, la nuova distribuzione dei buoni spesa legati all’emergenza Covid-19. E’ prevista l’erogazione di 205 voucher per l’acquisto di beni di prima necessità. Per alcune famiglie, idonee ma rimaste senza contributo per esaurimento dei fondi, è previsto un nuovo stanziamento dopo le festività di Pasqua.

“Si tratta di un aiuto” spiega l’assessore alle politiche sociali Carlo Cacciatore “alle famiglie che si trovano in situazione di momentaneo assoluto disagio per le conseguenze economiche di lockdown e chiusure che, purtroppo, hanno caratterizzato questi ultimi 12 mesi”.

Il Comune di Spoltore ha pubblicato un nuovo avviso relativo ai buoni spesa il 13 marzo: l’erogazione dei buoni anche in occasione della prossima Pasqua è stata decisa dalla giunta ed è ovviamente legata all’emergenza sanitaria.

Le regole sono le stesse applicate in occasione delle precedenti erogazioni, ma è stata data priorità a chi non ha già ricevuto il bonus in passato. Le famiglie che hanno ottenuto il buono saranno contattate direttamente dagli uffici comunali a partire da domani. L’importo dei buoni varia dai 150 a 450 euro in base al numero di componenti del nucleo familiare.