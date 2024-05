Dal 16 al 19 maggio in gara ad Avezzano ci saranno oltre 250 giocatori, in rappresentanza di ben 13 regioni

AVEZZANO – Doppio appuntamento tricolore per gli appassionati di calcio balilla. La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con la Lega Italiana Calcio Balilla e con la International Table Soccer Federation, dal 16 al 19 maggio ospita ad Avezzano, in Abruzzo, il Campionato delle Regioni e la Coppa Italia. In gara ci saranno oltre 250 giocatori, in rappresentanza di ben 13 regioni.

L’evento sportivo, patrocinato dal Comune di Avezzano e dalla Regione Abruzzo, oltre alle sfide dei “big” del calcio balilla presenta anche tante attività collaterali e promozionali. La quattro giorni si apre, giovedì 16 maggio, con il Torneo dedicato alle istituzioni e ai partner e con il Quadrangolare della Marsica: i sindaci delle città di Avezzano, Celano, Trasacco e Tagliacozzo e altri amministratori locali, si sfideranno su di un maxi calcio balilla da 11 contro 11 a partire dalle ore 20,30 dopo un aperitivo di benvenuto, in programma alle ore 19,30. A fare gli onori di casa sarà il primo cittadino avezzanese Giovanni Di Pangrazio che, insieme all’assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri, inaugurerà le giornate firmate Figest e Licb.

Venerdì 17 maggio, in mattinata, le scuole del territorio saranno coinvolte in una serie di attività inclusive. Da segnalare la proposta di un inedito torneo con coppie di giocatori formate da alunni ed insegnanti.

Le ultime due giornate, quelle di sabato 18 e domenica 19 maggio, saranno infine riservate alle competizioni vere e proprie: si partirà con il Campionato delle Regioni, di cui l’Abruzzo detiene il titolo, e si chiuderà con la Coppa Italia, anche in questo caso l’ultima edizione è stata assegnata agli abruzzesi Gabriele Rossoni e Mirko Placido. Tra le formazioni favorite, insieme alla regione che ospita il doppio appuntamento sportivo, anche Lazio, Campania e Sicilia. Per la Coppa Italia anteprima venerdì 17, in serata, con il doppio misto e il doppio exclusive poi nell’ultima giornata doppio agonisti, doppio femminile, doppio under 19, doppio veterani e doppio amatori.

La quattro giorni sarà ospitata nella palestra della scuola Vivenza in via Massa d’Alba. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3348017150.