Diretta Virtus Aprilia – Panthers Roseto: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Andrà in scena domani alle 18:00 la supersfida tra Virtus Aprilia e Braderm Panthers Roseto, entrambe appaiate in vetta alla classifica della Pool Promozione con tre vittorie in altrettante partite. Inutile sottolineare, quindi, che si tratta di un incrocio fondamentale nei destini di un girone che porterà solo la prima classificata allo spareggio-promozione.

Aprilia, prima in classifica assieme alle nostre Panthers e alla Stella Azzurra lo scorso anno prima del lockdown, ha confermato quasi in blocco il suo organico: spicca l’aggiunta di Giulia Innocenzi, oltre la doppia cifra di media finora come Francesca Triveri e la talentuosa diciannovenne Giorgia Bovenzi.

Roseto dal canto suo ha elevato in maniera importante la qualità del suo attacco in questa seconda fase, passando da 59.8 a 73 punti realizzati di media: l’aggiunta di Marcella Filippi ha ovviamente dato una grande mano in questo senso, e coach Franco Ghilardi spera di recuperare anche Serena Scoglia per questo fondamentale big match.

La partita sarà trasmessa come di consueto in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube.

4° GIORNATA POULE PROMOZIONE

Virtus Aprilia-Braderm Panthers Roseto domani ore 18:00

San Raffaele Roma-Stella Azzurra Roma domani ore 20:30

Basket Roma-Lanini Pink Basket Terni domenica ore 15:30

CLASSIFICA

Braderm Panthers Roseto 6

Virtus Aprilia 6

Stella Azzurra Roma 4

San Raffaele Roma 2

Basket Roma 0

Lanini Pink Terni 0