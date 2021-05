Visita Commissario Figliuolo, la nota di Stefania Pezzopane

“Completate le categorie a rischio, ho chiesto a Figliuolo e Curcio, bisogna vaccinare nei luoghi di lavoro ed andare sui giovani, aiutarli”

L’AQUILA – “La presenza del Commissario Figliuolo e del capo della Protezione Curcio in Abruzzo ed a L’Aquila è stato un segnale importante. Bisogna accelerare anche in Abruzzo dove non sono mancati e dove non mancano i problemi nella campagna vaccinale. Ma è giusto ringraziare chi si sta prodigando, medici, personale sanitario e volontari. È una prova difficile mai incredibile mai vista prima. Il messaggio di Figliuolo e Curcio è chiaro, quante più persone saranno vaccinate, tanto prima si potrà riaprire ogni attività oggi compromessa. E riconquistare la libertà limitata dal virus. Il generale Figliuolo è stato netto. Va quindi senza più tentennamenti ritardi ed omissioni orientato il piano vaccinale alle indicazioni del commissario e aumentato l’uso dei vaccini. Tutte le dosi vanno utilizzate, a giugno ne arriveranno ancora di più, il generale ha annunciato e questa è una buona notizia. Completate le categorie a rischio, ho chiesto a Figliuolo e Curcio, bisogna vaccinare nei luoghi di lavoro ed andare sui giovani, aiutarli a riconquistare una nuova normalità. Intanto continuiamo a rispettare le regole, ci sono ancora purtroppo troppi ricoverati e decessi”. Così Stefania Pezzopane sulla visita di Figliuolo e Curcio a L’Aquila.