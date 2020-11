Diretta Teramo – Foggia: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 18 novembre alle 18.30 si gioca Teramo – Foggia, gara valida per la 12° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Mercoledì 18 novembre, allo Stadio Bonolis, si giocherà Teramo – Foggia, gara valida per il recupero della terza giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 18.30. L’incontro si disputerà a porte chiuse. La squadra abruzzese viene dal successo casalingo contro il Catania e in classifica occupa la seconda posizione, a pari merito con il Bari, con 20 punti. Gli ospiti sono reduci dal successo esterno contro la Cavese ed é ottavo in classifica a quota 13.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Diretta Tv e Streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 18.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 18 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Paci alla vigilia della partita

«Stiamo lavorando bene sulla fase difensiva di tutta la squadra, a cominciare dal sacrificio degli attaccanti, con la giusta intensità, elementi che sono alla base del calcio attuale. Le insidie sono dietro l’angolo, ma cercheremo di affrontarle con la consueta organizzazione. L’unico indisponibile è Lasik, prevedo due-tre cambi nell’undici titolare. Le scelte che farò guardano a più elementi: l’equilibrio tattico rispetto al nostro avversario in primis, il cambio con i giocatori offensivi è più semplice, dietro invece quando si trovano certi equilibri non è mai facile modificare. Foggia? E’ il nostro unico pensiero, ci aspettiamo una squadra aggressiva, che corre tanto e pressa molto, con un calcio moderno e ben allenata. Anche la mia squadra corre tanto, ma penso che si possa correre meglio e per questo devo trovare soluzioni tattiche per difendere bene ed essere contemporaneamente lucidi in fase di possesso e maggiormente protagonisti. Le difficoltà che incontreremo sul piano del gioco durante le singole partite ci faranno crescere, se affrontate con la giusta umiltà, l’aspetto chiave è quello mentale. Viero? Viene da un infortunio alla caviglia, non è al top ma abbiamo bisogno di un ricambio in mezzo e sono contento del suo rientro. Bombagi? L’ho visto bene, è entrato con lo spirito giusto con il Catania, cercheremo di dargli la giusta continuità per migliorare la sua condizione. Di Francesco? E’ un giocatore valido, farà tesoro dell’errore commesso l’altro giorno».

Probabili formazioni

Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Soprani al centro e da Piacentini e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Santoro. Sulla trequarti Ilari, Mongo e Costa Ferreira, di supporto all’unica punta Bunino. Probabile modulo 3-4-1-2 per il Foggia con Fumagalli in porta e retroguardia formata da Anelli, Gavazzi e Germinio. In mezzo al campo Salvi e Vitale; sulle corsie kalombo e Di Jenno. Sulla trequarti Curcio; davanti Dell’Agnello e D’Andrea.

Le probabili formazioni di Teramo – Foggia

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Piacentini, Diakite, Soprano, Tentardini, Arrigoni, Santoro, Ilari, Mungo, Costa Ferrrira, Bunino. Allenatore: Paci

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio, Kalombo, Salvi, Vitale, Di Jenno, Curcio, Dell’Agnello, D’Andrea. Allenatore: Marchionni