Diretta Panthers Roseto – Basket Roma: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si concluderà domani sera il girone d’andata di questa pool promozione per le Braderm Panthers Roseto, che riceveranno il Basket Roma alle ore 20:00.

Una partita da prendere con le molle, lasciandosi alle spalle l’entusiasmo della fondamentale vittoria di Aprilia che ha regalato alle Pantere il primo posto solitario. Anche perchè l’avversaria di giornata, una delle formazioni più giovani dell’intero campionato (tra cui spicca la 16enne Lucantoni, 14 punti di media), avrà la leggerezza di chi gioca partita per partita e l’entusiasmo dei primi punti conquistati in questa seconda fase contro Terni.

Le ragazze allenate da coach Franco Ghilardi puntano però a continuare il proprio percorso netto in questa seconda fase, consolidando quel primato in classifica che regala l’accesso allo spareggio-promozione. E la costante, finora, è stata un decisivo parziale spaccapartita che in ogni gara di questa seconda fase le biancazzurre a un certo punto sono riuscite a piazzare.

La partita sarà trasmessa come di consueto in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube.

5° GIORNATA POULE PROMOZIONE

Panthers Roseto-Basket Roma domani ore 20:00

Stella Azzurra Roma-Virtus Aprilia domani ore 20:15

Pink Basket Terni-San Raffaele Roma domenica ore 18:00

CLASSIFICA

Braderm Panthers Roseto 8

Virtus Aprilia 6

San Raffaele Roma 4

Stella Azzurra Roma 4

Basket Roma 2

Lanini Pink Terni 0