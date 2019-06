Diploma di Cavaliere al Merito al professor Lombardo

“Lo considero un riconoscimento non solo all’attività portata avanti come medico, ma anche per l’attività di volontariato e per questa ragione voglio condividere la grande emozione”

PESCARA – Ci sarà anche il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara e Coordinatore della Lilt Abruzzo, tra le personalità che domani, domenica 2 giugno, verranno insignite della Distinzione Onorifica di ‘Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana’, conferitogli dal Presidente della Repubblica Mattarella. La cerimonia di consegna del Diploma avverrà nel corso delle celebrazioni organizzate per la Festa della Repubblica, 73° Anniversario, in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 10, e sarà il Prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata, a consegnare l’importante riconoscimento al professor Lombardo.

“Ricevere il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana è un onore inatteso e di assoluto prestigio – ha commentato il professor Lombardo –. Lo considero un riconoscimento non solo all’attività portata avanti come medico, ma anche per l’attività di volontariato e per questa ragione voglio condividere la grande emozione del momento oltre che con la mia famiglia, anche con tutti i medici, le infermiere, i professionisti, gli operatori, i pazienti stessi, che ho avuto modo di incrociare e conoscere negli anni trascorsi in ospedale, e, oggi, anche con i preziosi volontari che mi affiancano nella Lilt, volontari e Direttivo che sono fondamentali per portare avanti le mille iniziative intraprese, e senza i quali non sarebbe possibile dare concretezza al nostro lavoro. Domani ritirerò il Diploma anche a nome loro, ovvero in rappresentanza di quel Terzo Settore, di quel volontariato, la cui attività quotidiana, appassionata, costante, rappresenta un ausilio di inestimabile valore per le Istituzioni, alle quali va il mio ringraziamento personale”.