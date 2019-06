Autovelox giugno 2019 in Abruzzo: dove trovarli

Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di giugno 2019 in Regione

Nel mese di giugno 2019 in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. Di seguito segnaliamo i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettonici, proponendoci di giorno in giorno di indicare le ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate/pubblicate sui relativi siti istituzionali.

Provincia di Pescara

Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Cepagatti eseguirà i controlli di velocità nei giorni 6, 12-20-28.

Provincia di Chieti

La Polizia di Stato ha comunicato che sono operativi servizi di rilevamento della velocità: i giorni 1 e 2: sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara, sulla Strada Statale 16 Adriatica, sulla Strada Statale 649 Fondo valle Alento, sulla Strada Statale 650 Fondo valle Trigno, sulla Strada Statale 652 di Fondo Valle Sangro, sulla statale 714 var. Francavilla al mare.

Provincia di Teramo

La Prefettura di Teramo ha comunicato che la Polizia locale di Alba Adriatica effettuerà i controlli, con telelaser, su strade ricadenti in ambito comunale tutti i giorni d’iniziativa. Quella di Ancarano, con autovelox, sulla strada provinciale nr. 57 C.da Casette i giorni 5-12-14-20-25-28; in Via Giovanni XXIII i giorni ; sulla strada provinciale nr. 1 bonifica del Tronto i giorni 4-7-11-13-19-24-26; sulla strada comunale Massoni il 3-10-17-21-27. A Basciano “Unione Colline del Medio Vomano” l’autovelox sarà posizionato sulla strada statale nr.150 km 25+000 – km.27+000 i giorni 8-12-19-27. A Bellante sulla Strada Statale n. 80 tra le progressive chilometriche 87+000 e 90+200 e Strada provinciale n. 262 i giorni 3-5-10-12-17-19-24-26. A Campli l’autovelox sarà attivo sulla strada statale nr. 81 – Campovalano dalla progressiva chilometrica 24+780 nelle giornate del 3 e 17; sulla strada provinciale nr.17 Floriano dalla progressiva chilometrica 10+100 i giorni 4-19-25; sulla strada statale n. 81 Campovalano dalla progresiva chilometrica 24+850 nei giorni 7-13-14-21-28; sulla strada statale n. 81 Campovalano dalla progressiva chilometrica 25+180 nei giorni 6 e 26; sulla strada provinciale n. 17 Floriano dalla progressiva chilometrica 10+100 nei giorni 11 e 26. A Canzano “Unione Colline del Medio Vomano” i controlli della velocità saranno effettuati con autovelox sulla strada statale nr.150 km. 17+000 – 19+050 nelle date del 5-11-13-22-25-28. A Colledara per il mese di maggio il servizio di autovelox è predisposto sulla strada provinciale n. 63 F.ne Vico il giorno 7; sulla strada provinciale n. 491 Frazione Villa Pizzicato venerdì 7; in Frazione Ornano Grande il giorno 20; sulla strada provinciale 491 Frazione Villapetto nelle date del 15 e 29; sulla strada provinciale n. 40 Colledara il 15 e 20.

A Montorio al Vomano sulla strada statale n. 80 km 62+200 i giorni 4-7-10-13-18-22-24-28; sulla strada statale n. 150 Km 31+55 il giorno 20. Morro d’oro con autovelox, sulla strada statale nr. 150 km. 6+300 – 7 +700 nelle date del 4-7-11-14-18-21-25-28. A Mosciano Sant’Angelo l’autovelox sarà posizionato il 4 in viale della Pace, il 20 in Via Maggi, il 20 sulla Strada Statale n. 80 Selva Piana, il 27 in Contrada Ripoli. A Notaresco sulla strada statale n. 150 Km 13+360 i giorni 3-5-12-17-19-26; sulla strada statale n. 150 Km 12+330 il 6 e 20; sulla strada statale n. 150 al km 11+950 nella data del 25; in Contrada Ripoli il giorno. A Penna Sant’Andrea “Unione Colline del Medio Vomano” la velocità verrà rilevata con autovelox sulla strada statale nr. 81 i giorni 4-14-18-26. A Roseto degli Abruzzi l’autovelox sarà attivo in Via Petronilla il giorno 13 e sulla strada statale n. 16 al km 412+080 i giorni 7 e 27; a Tossicia l’autovelox sarà attivo sulla strada statale n. 150 Km 33+800 (Petrignano) i giorni 3-4-7-10-11-14-17-18-21-24-25-28.

E per finire a Teramo i controlli saranno effettuati, con autovelox, sulla strada statale nr. 80 tra le progressive chilometriche 79+500 e 82+500 nei giorni 3-14-19-20-26-28. Con telelaser sulla strada statale nr. 16 (Martinsicuro) i giorni 1-8-18-27-29; sulla strada statale nr. 80 racc (Teramo-mare) il 4-15-25; sulla strada statale nr. 81 (Teramo – Piano della Lenta) il 6-13; sulla strada provinciale nr. 28 l’11 e 21; sulla strada provinciale nr. 1 il giorno 22; tutti gli altri giorni su strade statali e provinciali.