Dillo con un cuore, iniziativa Avis Pescara per San Valentino

Lattuchella: “Faremo donare coppie (amici, innamorati, fratelli, genitori e figli), perché l’amore ha solo un colore che è il rosso”

PESCARA – Il bisogno di sangue e di aiutare gli altri non si ferma. Nemmeno in questo momento particolare. A maggior ragione in questo momento particolare. Il mese di febbraio ha un simbolo, che è quello dell’amore e in particolare quello della ricorrenza di San Valentino. Siccome donare sangue è principalmente un gesto d’amore e di generosità, ecco che l’accoppiata è presto fatta. L’Avis donatori di sangue (sezione di Pescara) intende veicolare questo messaggio e si fa promotore ancora una volta di un’iniziativa che abbia come obiettivo la sensibilizzazione alla donazione di sangue. Nel mese scorso Avis era al fianco dello sport – con la partnership legata ai campionati italiani di marcia che si sono disputati proprio a Pescara – stavolta invece l’iniziativa è legata all’amore.

Il presidente Vincenzo Lattuchella: “Faremo donare coppie (amici, innamorati, fratelli, genitori e figli), perché l’amore ha solo un colore che è il rosso. Attenderemo tutti, con una speciale forma di accoglienza e una sorpresa dedicata”.

Lo slogan che Avis donatori di sangue Pescara ha coniato è:

“Siete una coppia di innamorati?

Siete una coppia di amici ?

Siete una coppia di fratelli?

Siete una coppia di genitori e figli ?

A San Valentino fai il regalo d’amore perfetto!

Dillo con un cuore e vieni a donare in coppia.

Un dolce gadget vi aspetterà”.

Prenota la tua donazione dal 14 al 20 febbraio.

Piazza Salvo D’Acquisto 19/21, Pescara.

Telefono 0852934219, mail segreteria@avispescara.com

Avis è su Facebook, Instagram (Avis Comunale Pescara OdV)

e su web www.avispescara.it