Inaugurazione stagione 2022 del Teatro Comunale di Città Sant’Angelo

In programma domenica 13 febbraio il primo appuntamento della nuova stagione del Città Sant’Angelo Music Festival 2022

PESCARA – Si inaugura il 13 febbraio 2022 alle ore 18 la nuova stagione del Città Sant’Angelo Music Festival con la direzione artistica del Maestro Alessandro Mazzocchetti, promossa dalla Fondazione Nicola Polidoro e il Comune di Città Sant’Angelo. Per la prima volta il Teatro Comunale ospita un balletto, che ha come protagonisti il Corpo di ballo del Balletto di Pescara con le coreografie di Michela Sartorelli e l’ Ensemble d’archi del Città Sant’Angelo Music Festival diretto dal Maestro Alessandro Mazzocchetti. Nella prima parte vanno in scena le Danze dall’Orfeo ed Euridice di Gluck e nella seconda il balletto neoclassico Apollon Musagète di Stravinskij.

INFO E BIGLIETTI

Biglietto intero €15, ridotto under 30 €10. L’evento è fuori abbonamento e i biglietti possono essere acquistati presso la Tabaccheria-Cartolibreria De Vincentiis in Corso Vittorio Emanuele 75 nel centro storico di Città Sant’Angelo o scrivendo all’indirizzo mail csamusicfestival@gmail.com. Ulteriori informazioni sul sito www.csamusicfestival.it e sui canali social.