Di Corsa sotto le Stelle 2023: ultimi preparativi a Tortoreto Lido

TORTORETO – Intensa vigilia per l’Adriatico Team Polisportiva con gli ultimi preparativi per la terza edizione dell’evento Di Corsa sotto le Stelle alle porte e che fa parte dei circuiti CorriMaster Fidal, Piceni e Pretuzi.

Venerdì 14 luglio, la gara competitiva è di otto chilometri da coprire sul lungomare di Tortoreto da sud verso nord e ritorno. Partenza e arrivo di fronte al Museo del Mare (sede del ritrovo a partire dalle 19:30), primo chilometro all’interno del Villaggio Salinello e poi sul lungomare Sirena (interamente chiuso al traffico veicolare) fino al confine con Alba Adriatica e ritorno.

Oltre alla competitiva di 8 chilometri, spazio alla passeggiata non competitiva Family Run sulla distanza di 4 chilometri (solo lungomare sud in direzione nord fino al confine con Alba Adriatica e ritorno al Museo del Mare).

Un ampio parcheggio è predisposto nell’antistadio Pierantozzi e con la possibilità di usare docce del Palazzetto dello Sport. All’arrivo un succulento ristoro a base di birra e di panino con la porchetta per tutti i partecipanti, oltre ad altri due punti ristoro previsti sul percorso competitivo.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di ogni categoria e le prime cinque società più numerose.

“Non vediamo l’ora di essere protagonisti in prima fila nell’organizzazione di questa bella ed accattivante manifestazione – spiega Guglielmo De Laurentiis, presidente dell’Adriatico Team Polisportiva –. Lo facciamo per coinvolgere tanti amici podisti e anche quelli vacanzieri, ma anche per regalare alla nostra Tortoreto Lido una serata di sport memorabile, sia dentro che fuori l’avvenimento agonistico”.