Detox dall’ansia a Pescara: movimento e rilassamento con ciotole tibetane

PESCARA – Venerdì 29 novembre ore 18.30-19.30 presso Risorse Sovrumane Ricerche Teo – Antroposofiche e Benessere ASD esperienza di rilassamento guidato, con movimenti mirati di ginnastica dolce (antiginnastica) ed il benefico effetto delle ciotole (o campane) tibetane. Ogni incontro ha la durata di circa un’ora, durante la quale la prima parte è esplicativa e condivisa circa il lavoro sulla tematica definita, volta per volta, differente, mentre la seconda è fatta da movimenti lenti e consapevoli sul metodo dell’antiginnastica, completata dal rilassamento con le ciotole tibetane. L’argomento trattato in questo incontro è Detox dall’ansia.

COME PARTECIPARE

Per accedere al Centro è necessario tesserarsi con contributo annuale una tantum di € 10,00. Evento a numero chiuso, prenotazione necessaria al 392.7025563. Contrivuto soci 4 incontri 40 euro, singolo incontro 15 euro.

“GINNASTICA DOLCE” E “CIOTOLE”

La ginnastica dolce si ispira al metodo dell’Antiginnastica, messo a punto da Thérèse Bertherat, che permette a chiunque di conoscersi meglio, di ri-appropriarsi del proprio corpo e di abitarlo. I movimenti proposti vanno verso la consapevolezza del proprio corpo e tengono conto dei pensieri, delle emozioni e degli affetti, sempre nel rispetto dell’integrità della struttura corporea.

Gli obiettivi che raggiunge sono:

Miglioramento del tono muscolare e della mobilità.

Diminuzione dello stress e delle tensioni muscolari (schiena, collo, spalle…).

Sviluppo della motricità e della coordinazione.

Preparazione e recupero dopo l’attività fisica.

CIOTOLE TIBETANE

Le campane tibetane (“singing bowls”) sono strumenti sonori diffusi in Tibet, in Nepal, ma India, Giappone e Cina. La loro origine risale probabilmente a circa 3000 anni fa. Oggi vengono ampiamente utilizzate in musicoterapia grazie alle loro specifiche proprietà “curative”. Sono costituite da una lega di 7 metalli, che, secondo studi filosofici vedici e la teoria dei Pianeti di Aristotele, avrebbero legami con i 7 pianeti maggiori del sistema solare: l’oro è il Sole, l’argento la Luna, il mercurio Mercurio, il rame Venere, il ferro Marte, lo stagno Giove, e il piombo Saturno (in cui gli organi ed i visceri della persona, entrano in risonanza con essi). Studi di fisica e meccanica dei quanti approfondiscono l’importanza dell’onda anomala che le ciotole generano quando vengono percosse: essa ha una doppio comportamento corpuscolare – ondulatorio contemporaneo, tipico delle particelle submicroscopiche. Denis Terwagne dell’Università di Liegi e John W. M. Bush del Dipartimento di Matematica del MIT di Boston hanno studiato le ciotole: il loro lavoro è pubblicato sulla rivista Nonlinearity.

Ne viene attualmente studiato l’effetto benefico su particolari patologie, come la sindrome da ipersensibilità ai CEM, Campi Elettro Magnetici e, addirittura, nel cancro. (Vedi articolo su Scienza e Conoscenza: “Le possibilità terapeutiche delle campane tibetane e di altri strumenti rituali”, scritto da Livia Bidin, sez. Medicina Non Convenzionale del 01/01/2016 – Bagno sonoro, Rep. di Oncologia dell’Ospedale di Piacenza). Particolarmente indicato per contenere, ridurre ed eliminare situazioni di ansia e stress, il “bagno armonico”, pone in correlazione simpatica il suono prodotto dalle ciotole con le nostre strutture cellulari, il DNA, nel feto il liquido amniotico, tutti i liquidi ed i fluidi corporei che, per il fenomeno acustico della risonanza, vibrano con la stessa frequenza del loro suono. Tale esperienza, accompagnata da un iniziale, profondo rilassamento meditativo, porta serenità nella nostra vita, in modo semplice, con una pratica che, svolta nel quotidiano, può darci chiarezza mentale, benessere globale a livello psico fisico ed un nuovo sprint. Provare per credere!

Conduce: Patrizia Splendiani, musicista, suonoterapeuta, pranoterapeuta, Operatrice di 2° livello in Fiori di Bach, tecnico CSEN in ginnastica dolce, massaggio bioenergetico ed ayurvedico, riflessologa plantare, operatrice in Detox Profondo Addio Tossine, manager in gestione HR, nonché presidente dell’Associazione Risorse Sovrumane ASD. Svolge lavoro di terapeuta, consulente e formatrice per Aziende, gruppi e persone. É libera ricercatrice nel mondo del benessere e spirituale. É counselor media-comunicativo in formazione.