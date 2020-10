Democratiche Abruzzo su Recovery Fund e occupazione femminile

REGIONE – “Le Democratiche abruzzesi raccolgono con entusiasmo l’annuncio del presidente del Consiglio Conte e della maggioranza di governo di destinare una parte dei fondi in arrivo dall’Europa per promuovere l’occupazione femminile e le agevolazioni per donne e madri lavoratrici. Si tratta di un grande traguardo e una nuova sensibilità del governo – dichiara Lorenza Panei, portavoce regionale Donne Democratiche – dopo le numerose richieste, arrivate da più parti della società civile e dalla proposta della Conferenza Nazionale Donne Democratiche”.

Panei prosegue: “Il prezzo più alto della crisi occupazionale dovuta al Covid è stato pagato proprio dalle donne che hanno perso il doppio dei posti di lavoro dei loro colleghi uomini. Per poter ripartire, dopo questa crisi senza precedenti, il potenziamento delle infrastrutture sociali deve essere un tema centrale e in questo senso il Governo dovrà impiegare almeno il 50% delle risorse del Recovery Fund a sostegno delle attività di cura attraverso il supporto all’infanzia e assistenza ai disabili e alla terza età, alla parità sul lavoro, all’occupazione delle donne.

L’Italia è ancora troppo indietro rispetto a Paesi dove l’imprenditoria femminile è sostenuta con grande interesse. Nel nostro solo il 22% delle imprese è guidato da una donna. L’accesso al credito per le donne è difficile, ancora troppi stereotipi e luoghi comuni rappresentano l’imprenditorialità come un valore maschile. Liberare il tempo e le potenzialità delle donne significa investire sull’aumento del Pil”.