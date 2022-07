Degustazione di beneficenza a Francavilla al Mare il 30 luglio

FRANCAVILLA AL MARE – Grande fermento per l’evento all’insegna della solidarietà presso la Cantina Colle del Sole di Francavilla al Mare.

Come ha dichiarato la Presidente dell’Associazione La Casa Volante Blu Cinzia Santoferrara: “Abbiamo accolto la richiesta di aiuto di Davide. Un ragazzo di Francavilla al Mare affetto da una malattia rara e la sua unica speranza di guarire é in una clinica negli Stati Uniti a Baltimora. Davide ha bisogno di tanti soldi e tutta la città si è mobilizzata per aiutarlo”.

“Abbiamo creato un grande evento – ha spiegato Cinzia Santoferrara – al quale si partecipa con un biglietto d’ingresso di 10 euro. il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza a Davide. Dalle ore 17 in poi varie degustazioni gratuite e sotto la vigna c’è la possibilità di rilassarsi e cenare. Sono scesi in campo tantissimi personaggi dello spettacolo a promuovere l’evento” ha concluso Cinzia Santoferrara.