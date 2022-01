“Dedicalo a chi vuoi… piantalo con noi”, evento rinviato al 19 gennaio

GIULIANOVA – L’evento “Dedicalo a chi vuoi… piantalo con noi” in programma per sabato 15 gennaio è rinviato a sabato 19 febbraio. Una decisione che il Comitato di Quartiere Annunziata ha deciso di prendere, in accordo con l’Amministrazione Comunale ed all’Assessore al Verde Pubblico Paolo Giorgini, visto l’aumento dei contagi nella nostra città ed evitare assembramenti. Gli alberi già prenotati verranno messi a dimora sabato 19 febbraio e sabato 19 marzo.

