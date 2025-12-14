Deco Amicacci Abruzzo, colpo esterno a Cantù: 71-77 e aggancio al secondo posto

La Deco Amicacci Abruzzo firma l’impresa nell’ultima gara del 2025, superando la Unipol Briantea84 Cantù 71-77 nella settima giornata di Serie A. La squadra di coach Di Giusto si impone in un match di altissimo livello tecnico, ribaltando l’inerzia nel terzo quarto e resistendo ai tentativi di rimonta dei padroni di casa. Con questo successo gli abruzzesi agganciano Cantù al secondo posto, alle spalle della capolista Sassari, e si candidano come protagonisti assoluti nella corsa al vertice.

Cronaca della partita

Il primo quarto è equilibrato e spettacolare: Carossino e Benvenuto si rispondono colpo su colpo, con Berdun che chiude la frazione con la tripla del 22-20. Nel secondo periodo Cantù prova l’allungo con le giocate dell’argentino, ma l’Amicacci rientra grazie a McIntyre e all’asse Tanghe-Carvalho, andando al riposo sotto di quattro (39-35).

La svolta arriva nel terzo quarto: Benvenuto domina sotto canestro e negli ultimi tre minuti Topo e Mehiaoui firmano il parziale che vale il sorpasso (53-57). Nel finale la Briantea si affida a Berdun, ma la Deco Amicacci resiste e chiude con autorità grazie ai canestri di Mehiaoui e Carvalho, fissando il punteggio sul 71-77.