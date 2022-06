Decanter World Wine Awards 2022: tre premi per Cantine Nestore Bosco

NOCCIANO – Grandi novità per l’ Azienda Vinicola Nestore Bosco che, dalle colline di Nocciano, nell’entroterra pescarese, con oltre 120 anni di attività e prima ad esportare il Montepulciano d’Abruzzo negli Stati Uniti, continua a mietere successi a livello internazionale.

Il Decanter World Wine Awards, il più grande concorso enologico del mondo per quantità e varietà di bottiglie, ha conferito all’azienda abruzzese ben tre premi in occasione dell’edizione 2022.

I vini premiati sono stati:

LINEA CLASSICA Montepulciano d’Abruzzo 2018 Medaglia d’argento – 90 punti

LINEA CLASSICA Pecorino 2021 Medaglia di bronzo- 88 punti

PAN Montepulciano d’Abruzzo 2017 – Medaglia di bronzo- 88 punti

Come spiega Stefania Bosco, Presidente delle Storiche Cantine Nestore Bosco: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa concorso: questi premi sono fondamentali per la promozione e lo sviluppo di tutti i progetti in corso con i nostri principali clienti. Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti in quanto ci consentono di far conoscere le nostre produzioni di alta qualità ad un pubblico sempre più numeroso e professionale”.