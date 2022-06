Bimbi in Piazza a Teramo: il programma dell’edizione 2022

TERAMO – Al Parco della Scienza, il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore agli eventi Antonio Filipponi, il presidente del Bim Giuseppe D’Alonzo e i rappresentanti dell’Asd Sannicolese hanno presentato la V edizione di “Bimbi in piazza”, che si svolgerà a San Nicolò dal 22 al 26 giugno. La manifestazione, organizzata dall’Asd, vede il patrocinio e il contributo del Comune e del Bim.

A presentare il calendario, che unisce divertimento e solidarietà, Gianluca Pierannunzi, dell’Asd Sannicolese, che ha annunciato come all’interno della cinque giorni ci sarà anche una maratonina di beneficenza.

“Dopo lo stop imposto dalla pandemia torna Bimbi in piazza, giunta quest’anno alla sua V edizione e che si svolgerà dal 22 al 26 giugno in piazza Progresso a San Nicolò – ha spiegato Pierannunzi – e la novità di quest’anno sarà rappresentata dalla prima maratonina solidale “Run for children”, organizzata dall’istituto Teramo 4, che si svolgerà il 25 alle 11”.

Maratonina il cui ricavato, come sottolineato da Lorena Sistilli, presidente del consiglio d’istituto dell’istituto comprensivo Teramo 4 di San Nicolò, sarà “devoluto in beneficenza a sostegno della Fondazione Bambin Gesù”.

PROGRAMMA

Ad aprire il calendario delle quattro giornate di eventi sarà, mercoledì 22 alle 18:00, la parata iniziale, che prenderà il via dalla ex scuola Carlo Febbo, e l’apertura dell’area giochi in piazza Progresso. Seguirà, alle 18:30, l’esposizione dei disegni e l’esibizione dei piccoli studenti della scuola dell’infanzia di Sant’Atto, della scuola dell’infanzia Brigiotti e della primaria Serroni, mentre alle 21:00 ci sarà il musical dal vivo “Encanto”. A chiudere la giornata, alle 22:00, live music con Gianluca Pierannnunzi Trio.

Tra gli appuntamenti delle cinque giornate anche il concerto di Filippo Graziani, che si terrà il 24 alle 22:00, una dimostrazione di Karate prevista per il 26 alle 11:00, uno show di magia sempre il 26 alle 20:00. L’area giochi sarà aperta tutti i giorni dalle 17:00 in poi.

Il programma completo delle cinque giornate che animeranno la frazione di San Nicolò è stato pubblicato anche sulle pagine Facebook ed Instagram “Bimbi in piazza”.

Nel corso della presentazione della manifestazione il sindaco e l’assessore Filipponi hanno sottolineato come “Bimbi in piazza” si inserisca nel calendario di appuntamenti dell’ “Estate Sannicolese”, che torna ad animare la frazione, e come quest’anno sia San Nicolò che le altre frazioni saranno interessate dagli appuntamenti di “Teramo Natura Indomita”, il cui programma sarà presentato ufficialmente giovedì mattina.

“Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione tra le diverse associazioni del territorio – ha sottolineato il primo cittadino – grazie alla quale l’estate di San Nicolò sarà ricca di appuntamenti. Una collaborazione a cui fa da sfondo l’ex scuola Carlo Febbo, che a breve tornerà a nuova vita rappresentando, non solo simbolicamente, il collante di questa comunità”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Antonio Filipponi.