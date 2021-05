“Dawson’s Creek”, il nuovo brano di Lorenza Mastrilli

GIULIANOVA – “Dawson’s Creek” è il secondo singolo di Lorenza Mastrilli, brano nato dalla collaborazione con Rebecca Pecoriello. Una canzone dolce e potente allo stesso tempo in cui la voce di Lorenza racconta un amore che sta nascendo e che unisce due persone le quali non riescono a fare a meno l’una dell’altro.

“Siamo quelli dell’ultima fila, tutti i tramonti visti in autostrada”, inizia così il ritornello di “Dawson’s Creek”, parole che simboleggiano la purezza din un amore che sta sbocciando come un fiore in primavera. Dall’amore per Gazzelle e Negramaro nasce questo pezzo che è una ventata d’aria fresca, una storia d’amore che tutti vorremmo vivere. La canzone è da poco disponibile su tutte le piattaforme digitali

Spotify: https://open.spotify.com/track/7G7olrlDMqNOyV4npe2tAN?si=23aac20ab393498c