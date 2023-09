Davide Cavuti presenta “Questo amore purissimo” al Festival di Venezia

Dal racconto di Cavuti, è tratta parte della sceneggiatura del film biografico “Un marziano di nome Ennio”, dedicato a Flaiano

VENEZIA – Dopo aver ricevuto il riconoscimento internazionale «Cinema and Literature Award» dall’ICFF Film Festival di Toronto per il suo lavoro su Ennio Flaiano, il compositore e regista Davide Cavuti ha presentato al Lido di Venezia (sabato 2 settembre) in anteprima nazionale il suo libro «Questo amore purissimo», all’interno dell’“Industry Conference: Italy & Canada Connect At The Lido” organizzata dall’ICFF allo Spazio Incontri – Hotel Excelsior di Venezia.

Dal racconto di Cavuti, è tratta parte della sceneggiatura del film biografico “Un marziano di nome Ennio” (2021) diretto dal compositore e regista abruzzese e prodotto da “MuTeArt Film”, in collaborazione con “Fondazione Pescarabruzzo”, “Biblioteca Chiarini” del “Centro Sperimentale di Cinematografia”, “Centro Studi Nazionale Cicognini”. Il maestro Cavuti aveva ricevuto il prestigioso riconoscimento nel mese di luglio scorso a Toronto, città dove il celebre Ennio Flaiano girò con Andrea Andermann una parte del documentario “Oceano Canada” per la Rai nel 1971.

«È un privilegio per me essere a Venezia in collaborazione con l’ICFF per presentare il racconto “Questo amore purissimo”, ispirato alla vita di Ennio Flaiano» – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti dal Lido di Venezia.

Pubblicato da «ICFF Books» di Toronto, il volume presenta la traduzione in lingua inglese a cura di Tonia Serrao Soppelsa ed è dedicato al compianto maestro Federico Savina, docente di “Tecnica del suono” al “Centro Sperimentale di Cinematografia” e autore della supervisione del suono del film “Un marziano di nome Ennio” diretto da Cavuti, in cui l’attore Massimo Dapporto interpreta il ruolo di Ennio Flaiano.

«La sceneggiatura scritta da Davide Cavuti, tratta in parte da questo volume, mi ha aiutato a calarmi nel personaggio perché è molto realistica; è un ritratto autentico capace di trasmettere l’essenza di Flaiano e di coinvolgere lo spettatore, emozionandolo» – ha scritto Massimo Dapporto. Il lungometraggio “Un Marziano di nome Ennio” aveva ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il “Premio Giornata Mondiale del Cinema Italiano” alla Camera dei Deputati, il “Premio Flaiano” alla regia e alla fotografia, il “Premio Di Venanzio” per la regia ed era risultato “Finalista” ai “Nastri d’argento” 2022.

Dal racconto, è tratta, inoltre, l’ultima parte del copione dello spettacolo teatrale “Non svegliate lo spettatore” messo in scena da Lino Guanciale (con musiche e regia sempre di Cavuti) che ha riscosso consensi nei migliori teatri italiani.

«Ho avuto il privilegio di recitare nel nostro spettacolo “Non svegliate lo spettatore” imperniato su Ennio Flaiano, un frammento di amore puro da parte di Davide Cavuti. Parlo di privilegio perché Davide ha una rara qualità, il rispetto per gli artisti su cui lavora» – ha scritto Lino Guanciale nell’introduzione al libro – «Mi ha dato la possibilità di approfondire la conoscenza di una grande mente della drammaturgia e del giornalismo e di rafforzare l’intesa artistica con un amico geniale che conosco ormai da molti anni e con cui collaboro dagli esordi delle nostre rispettive carriere».

Davide Cavuti, laureato in Ingegneria Elettrica è un compositore, musicista e regista. Oltre a numerose pubblicazioni discografiche, è autore del libro “Le vite” (2019), del testo universitario “Elementi di Ingegneria del miglioramento continuo” (2021), del saggio “Alessandro Cicognini e la musica sacra” (2022). Ha composto colonne sonore cinematografiche e teatrali per Michele Placido, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Lino Guanciale, Luca Argentero, Anna Foglietta, Ugo Pagliai. Ha collaborato con i Premi Oscar Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani.