“Dantedì 2023 Dante in Cattedrale” con Corrado Oddi e gli studenti di Avezzano

Il 25 marzo, ad Avezzano, Lectura Dantis con gli studenti del Liceo Classico “Torlonia-Bellisario”. Ideazione artistica di Corrado Oddi

AVEZZANO – “Dantedì 2023. Dante in Cattedrale”. E questo l’evento in programma per sabato 25 marzo alle ore 10,30 presso la Cattedrale di San Bartolomeo di Avezzano in occasione di Dantedì, la Giornata nazionale in memoria del Sommo Poeta istituita nel 2020 dal Ministro della Cultura Dario Franceschini per la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.

L’ideazione artistica è dell’attore e regista Corrado Oddi e l’iniziativa è frutto di un laboratorio di Lettura Espressiva in collaborazione con gli studenti della classe II A del Liceo Classico “Torlonia-Bellisario” di Avezzano. Obiettivo del corso, accolto con entusiasmo dal dirigente scolastico dott. Damiano Lupo, da tutto il collegio dei docenti ed in particolar modo della referente prof.ssa Federica Gambelunghe, é quello di stimolare le nuove generazioni alla lettura dell’opera di Dante Alighieri attraverso gli strumenti di Lettura interpretativa.

L’evento, al quale saranno invitati gli studenti delle scuole superiori, avverrà in collaborazione con la Diocesi Dei Marsi e prevederà la prefazione del vescovo S.E.R. Monsignor Giovanni Massaro sull’importanza della lettura di Dante da parte dei giovani. Sua Eccellenza il Vescovo proporrà una riflessione sulla Lettera Apostolica “Candor Lucis Aeternae” del Santo Padre Francesco nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri”.

L’incontro sarà aperto dal Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, il quale porterà i saluti istituzionali di rito, ribadendo e sottolineando l’importanza della lettura dell’opera di Dante da parte delle nuove generazioni. Dopodiché l’Assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano interverrà con una breve riflessione sul Dantedì nella città di Avezzano.

Per l’occasione, gli alunni Barbieri Sara, Bruni Lorenzo, Cipollone Francesca, Di Cesare Aldo, Di Giorgio Donatella, Evangelista Loreto, Falcone Beatrice, Falcone Sabrina, Lombardi Sara, London Mariachiara, Mastrodicasa Claudio, Paluzzi Francesco, Peluso Giovanni, Ranalletta Ludovica, Santucci Sofia, Tirabassi Fernanda, Tomassetti Lorenzo e Torge Francesca si esibiranno in una Lectura Dantis: Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo dell’Istituto Superiore “A. Torlonia- V. Bellisario” di Avezzano, del Comune di Avezzano e della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (Carispaq).