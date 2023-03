L’abruzzese Danilo Luce al Centenario dell’Aeronautica Militare

ROMA – Ci sarà anche il cantautore abruzzese Danilo Luce alle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare. L’artista di Avezzano, infatti, si esibirà domenica 26 marzo, alle ore 18, in piazza del Popolo a Roma, dove dal 24 al 31 marzo, ci saranno le Celebrazioni per questo importante anniversario e dove sarà allestito il Villaggio dell’Aeronautica Militare, che sarà accessibile a tutti i cittadini.

Per Danilo Luce si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi ultimi due anni. In particolare, questa esperienza fa seguito alla realizzazione dell’inno “Tutti pazzi per la Guzzi”, adottato dagli appassionati della celebre motocicletta. “Nel percorso che mi ha portato alla scrittura della canzone”, spiega Danilo Luce, “mi sono imbattuto in Giorgio Parodi, che è stato anche aviatore. Grazie a sua nipote Elena Bagnasco, con cui è nata un’importante amicizia e collaborazione, ho avuto possibilità di conoscere più a fondo il mondo dell’Aeronautica Militare e di potermi esibire al GP Days di Genova, nella stessa giornata delle Frecce Tricolori. Ringrazio l’Aeronautica Militare per questo importante invito”.

In occasione di questo concerto Danilo Luce presenterà il brano “Un cuore in volo” dedicato al mondo dell’aeronautica. Brano che farà parte dell’EP di prossima uscita. Il nuovo progetto musicale Luce D prevede nuove sonorità, che spaziano dalla new wave al sinth pop.

La giornata di domenica 26 marzo inizierà alle 17 con l’incontro con i piloti delle Frecce Tricolori. Alle 18 salirà sul palco la Big Band dell’Aeronautica Militare, mentre alle 18.30 ci sarà l’esibizione dell’imitatrice Gabriella Germani. Alle 18.50 spazio alla musica di Danilo Luce. La giornata sarà conclusa dalla Big Band.