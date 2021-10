Dannunziana V. Scholl – Futura Volley Teramo 1-3: la cronaca del match

TERAMO – Grande partita per la LG Umby Racing Futura Volley Teramo, che domina la sua seconda giornata di campionato di Serie B2, vincendo contro la Dannunziana V.Scholl con uno schiacciante 1-3. Le ragazze della nostra allenatrice Marcela Corzo giocano un primo set combattutissimo, cedendo il passo alle pescaresi solo alla fine per 28-26. La LG Umby Racing Futura Volley Teramo non si abbatte, e dopo aver ceduto di pochi punti il primo set, lottano e conquistano il secondo match con un punteggio di 12-25.

Le teramane determinate e concentrate a portarsi a casa la seconda giornata di campionato, e senza perdere la concentrazione, si aggiudicano il terzo set per 15-25 distaccandosi rapidamente dalle giocatrici bianco azzurre, con un fantastico lavoro di squadra e una entusiasmante battuta di Vivian Di Diego. L’ultimo set vede rompere l’equilibrio quasi subito, le bianco rosse passano subito in vantaggio, e nonostante un’iniziale rincorsa delle ragazze della squadra della Dannunziana V.Scholl, le nostre ragazze conquistano questo secondo derby abruzzese di campionato, portandosi a casa questo ultimo set con un punteggio di 20-25.

Dopo questa seconda giornata di campionato vediamo la LG Umby Racing Futura Volley Teramo al terzo posto nel girone L del campionato di serie B2, questa settimana le nostre ragazze si prepareranno per la terza giornata di campionato, che si disputerà a Montesilvano il 30/10/2021 alle ore 18.00 contro la Ceteas Volley Montesilv.