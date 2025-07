SAN GIACOMO DI ATRI – Il 25 luglio 2025, la piazza di San Giacomo di Atri ha ospitato una delle tappe del tour estivo di Danilo Sacco, regalando al pubblico una serata memorabile all’insegna della musica e dell’intensità espressiva. L’evento, gratuito e patrocinato dal comune, ha visto un’affluenza straordinaria di appassionati, giunti da Atri e dintorni e da diverse località in particolare della provincia di Teramo per assistere a quello che è stato molto più di un semplice concerto: un vero e proprio viaggio musicale nella carriera di uno degli interpreti più autentici della scena italiana.

L’artista ha aperto la serata con Vado via, introducendo subito un’atmosfera intima e riflessiva. I brani successivi, Noi non ci saremo e Dove si va, hanno fatto vibrare le corde della memoria, richiamando le sonorità storiche dei Nomadi con cui Sacco ha condiviso parte della sua carriera.

Con La vita che seduce e Canzone per un’amica, la serata si è addentrata in territori più personali, mentre il pubblico ha applaudito con entusiasmo Tutti bravi ma George Best! — un brano ironico e pungente, che ha messo in luce anche la verve dell’artista.

Tra i momenti più toccanti, Non ho santi in paradiso e Emilie hanno lasciato spazio all’emozione più profonda, con interpretazioni viscerali che hanno reso la piazza quasi sospesa nel silenzio. Poi è arrivato Goodbye, a segnare un passaggio delicato e malinconico verso Dio è morto, cantata a gran voce anche dal pubblico.

Il concerto ha proseguito con un Medley che ha ripercorso tappe iconiche della musica italiana, passando per Monna Lisa con alcuni arrangiamenti di Ivan Graziani e Clandestino riprendendo alcuni passi del celebre successo dei Manu Chao.

Con Crescerai imparerai e Io voglio vivere, Sacco ha alternato energia e profondità, prima di lanciarsi in una parte finale tutta da cantare: Tutt’apposto, Ho difeso il mio amore, Il cielo d’Irlanda e l’intramontabile Io vagabondo, che ha chiuso la serata tra cori e ovazioni.

Danilo Sacco ha dialogato con il pubblico, condividendo aneddoti, pensieri e sorrisi, trasformando ogni brano in un frammento di storia vissuta. Un concerto che ha saputo essere elegante, potente e sincero—come la voce di chi ha davvero qualcosa da dire. Grande affetto da parte dei presenti che hanno omaggiato l’ex front man dei Nomadi con alcuni omaggi e degli striscioni.

Scaletta del concerto di Danilo Sacco del 25 luglio 2025

Vado via

Noi non ci saremo

Dove si va

La vita che seduce

Canzone per un’amica

Tutti bravi ma George Best!

Non ho santi in paradiso

Emilie

Goodbye

Dio è morto

Medley (Monna Lisa, Clandestino)

Il paese

Io mi ricordo

Crescerai imparerai

Io voglio vivere

Tutt’apposto

Ho difeso il mio amore

Il cielo d’Irlanda

Io vagabondo