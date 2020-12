Danilo Sacco incontra gli studenti dello Spaventa: ecco quando

Il 9 dicembre l’ex cantante dei Nomadi, incontrerà on line gli studenti del Liceo nell’ambito dell’iniziativa “I giovani ricordano la Shoah”

CITTÁ SANT’ANGELO – La musica per non dimenticare, la musica per pensare. Saranno questi i temi che affronteranno gli studenti del Liceo di Città Sant’Angelo insieme al cantante Danilo Sacco che, con i suoi testi e la sua voce, ha contribuito a rendere immortali alcune melodie dello storico gruppo dei Nomadi, tra cui “La Canzone del Bambino nel vento (Auschwitz)” di Guccini, entrata nella scaletta dei concerti anche della storica band emiliana.

L’incontro si svolgerà on line il giorno 9 dicembre 2020 a partire dalle ore 15:00 e rientra nelle iniziative messe in campo dall’Istituto diretto dalla prof.ssa Romano per ricordare la Shoah, a cui gli studenti hanno aderito mostrando grande partecipazione, sensibilità e creatività realizzando poesie, video, articoli con cui parteciperanno alla XIX edizione del Concorso “I Giovani ricordano la Shoah” indetto dal Ministero dell’Istruzione.

Danilo Sacco è uno di quelli artisti che, anche dopo l’addio ai Nomadi, non ha mai smesso di sperimentare, viaggiando controcorrente e utilizzando il mezzo musicale per fotografare la realtà con tutte le sue contraddizioni ed i suoi mutevoli cambiamenti.