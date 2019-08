Daniele Cocco arriva al Pescara Basket

“Sono molto felice di far parte della Pescara Basket e credo sia la soluzione ideale per la mia crescita”

PESCARA – Pescara Basket è lieta di comunicare l’arrivo in biancazzurro di Daniele Cocco, lungo classe 2001 di grandissima prospettiva, che sarà a disposizione di coach Fabbri in serie C e di coach Di Tommaso in DNG, il campionato nazionale giovanile Under 18. Un innesto di talento che, dunque, rinforza in maniera significativa due squadre, perchè Daniele Cocco ha già dimostrato di poter fare la differenza sia in serie C che tra i suoi pari età. Un arrivo fondamentale per la Pescara Basket, grazie anche alla totale disponibilità e allo spirito collaborativo della Teate Basket.

Ragazzo dalle ottime qualità fisiche, tecniche e morali, l’anno scorso Cocco è cresciuto molto e potrà continuare il suo sviluppo complessivo con due allenatori importanti. Giocatore completo, che sa muovere bene i suoi 195 centimetri, può giocare sia da 4 che da 5 grazie a buoni movimenti spalle a canestro, un ottimo piede perno e una mano davvero educatissima sia vicino che lontano dal canestro.

Nell’ultima stagione Cocco ha letteralmente dominato l’Under 18 regionale con la sua Chieti e si è fatto particolarmente apprezzare anche in C Silver, dove ha chiuso a oltre 14 punti di media. Per lui, anche la gioia dell’esordio in serie B.

Queste le prime parole del ragazzo con la nuova maglia biancazzurra: “sono molto felice di far parte della Pescara Basket e credo sia la soluzione ideale per la mia crescita: per la prima volta farò un Under 18 a livello nazionale e dunque avrò l’occasione di affrontare i migliori giocatori italiani della mia stessa età; anche giocare in serie C, in un campionato senior, è una esperienza fondamentale per crescere. Non vedo l’ora di iniziare e sono carichissimo. Ci sono le condizioni ideali per fare bene, in bocca al lupo a tutti!”.

Si ringrazia l’ufficio stampa della Teate Basket Chieti per la disponibilità e per la fotografia