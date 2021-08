Dall’antico Ulivo all’elmo Ostrogoto a riserva Borsacchio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il calendario estivo della Riserva Borsacchio chiamato “Liberi di Essere”, patrocinato dalla Regione Abruzzo, Provincia Teramo e Comune di Roseto degli Abruzzi, sta riscuotendo un enorme successo. La filosofia è far vivere ai cittadini e turisti la libertà degli spazi aperti naturali.

Il 13 Agosto 2021 torna quindi l’evento più ambito per la scoperta del territorio della Riserva Borsacchio e del Comune di Roseto: Dall’antico Ulivo all’elmo” .

Una escursione che partirà alle 18.00, sarà possibile registrarsi in loco, dal millenario ulivo posto dietro la Stazione IP in Via Nazionale Adriatica 414.

L’escursione poi proseguirà agevolmente verso Colle Magnone. il punto più panoramico della Riserva e dell’intera città, da dove ammireremo i paesaggi dal Gran Sasso al Mare della Riserva. Da li archeologi e cittadini del luogo racconteranno e faranno vedere la storia romana di quella che oggi è una Riserva. Scopriremo i monasteri, il castello , le necropoli e parleremo con gli eredi dello scopritore del famosissimo elmo ostrogoto ritrovato nella seconda metà dell’ottocento. Un reperto incredibilmente importante , oggi in esposizione permanente al Museo di Storia di Berlino.

Racconteremo anche la leggenda del suo ritrovamento e mostreremo foto e ricostruzioni inedite ai partecipanti.

Il tutto terminerà con il rientro all 20.00 al punto di partenza ma offriamo, sempre gratuitamente, ai camminatori più esperti ed attrezzati, di prolungare l’escursione e percorrere in anteprima l’anello escursionistico della Riserva che abbiamo attrezzato in questi mesi che dalle colline riporterà al mare.