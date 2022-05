Dalla Dimora Storica alla Riserva: il programma 2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un evento unico il prossimo 21 Maggio 2022. In occasione delle giornate delle Oasi del WWF la Riserva Borsacchio diventerà Oasi per un giorno. Per questo evento, che partirà alle 10.00 da Via Makarska a Roseto dalla rotonda fra i camping Gilda e il Villaggio lido d’Abruzzo, la proprietà della stupenda Villa Devincenzi Mazzarosa apriranno il loro parco e struttura per essere visitate.

Un evento rarissimo che aprirà le porte sul senatore, deputato e ministro del Regno d’Italia. Il cittadino più illustre della sua città e la sua villa ha visto il passaggio dei Re d’Italia ed è stata il comando alleato durante la grande guerra. Un parco creato dal senatore ed agronomi con essenze uniche. Un modo per legare la storia del nostro paese, la sua unificazione e la meraviglia della natura. A seguire un escursione sulle dune in fiore.

All’evento in segno di pace sono invitati gli ospiti ucraini a cui un traduttore darà tutte le informazioni e spiegazioni grazie all’associazione Mura & Speranza. Patrocinato da Regione Abruzzo, Provincia Teramo e Comune di Roseto. Ovviamente tutto gratuito e aperto a tutti.