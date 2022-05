Lo Sport non va in vacanza estate 2022: come partecipare

PESCARA – Torna “Lo Sport non va in vacanza” anche per l’estate 2022 Le iscrizioni da venerdì 20 maggio per bambini e ragazzi fino a 13 anni Inizieranno venerdì prossimo 20 maggio alle ore 9 le iscrizioni di bambini e ragazzi a “Lo Sport non va in vacanza”, la manifestazione ludico-sportiva che ha raggiunto la diciannovesima edizione e che consentirà, a partire dal 13 giugno prossimo, a ben 800 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni di vivere due mesi di gioco, di svago, di socializzazione negli impianti sportivi, sotto la guida di istruttori certificati Coni, tutti diplomati Isef o laureati in Scienze Motorie, praticando sport all’aria aperta e soprattutto divertendosi.

Le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) www.comune.pescara.it/losportnonvainvacanza

e sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/comunedipescara)