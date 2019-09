Regione Abruzzo, vertice nomine Enti: il rammarico dell’Udc

ABRUZZO – Si è svolto ieri il vertice sul rinnovo dei Cda degli Enti regionali abruzzesi. Il Coordinatore regionale della Lega, l’onorevole Giuseppe Bellachioma ,il Responsabile Enti locali onorevole Luigi D’Eramo,il Coordinatore regionale di Forza Italia senatore Nazario Pagano, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Etelwaldo Sigismondi e il Capogruppo regionale Guerino Testa hanno sottoscritto la seguente dichiarazione:

“La coalizione di governo di centrodestra sta lavorando nella massima concordia e armonia nella scelta delle migliori professionalità che dovranno assumere la guida degli Enti della Regione Abruzzo, nomi che verranno individuati puntando non all’etichetta politica, ma piuttosto alle capacità e ciò sarà evidente quando, nei prossimi giorni, verranno firmati i decreti”.

“Primo passo è stato quello di condividere il metodo e i criteri per l’individuazione dei nomi, partendo da una necessità fondamentale, ovvero dare alle società partecipate della Regione Abruzzo guide rinnovate ed efficienti, in discontinuità con il passato – hanno precisato i presenti al vertice -. Più che l’etichetta politica si sta valutando la qualità degli uomini e delle donne e nei prossimi giorni, quando verranno firmati i decreti, tale criterio di scelta sarà lampante. Naturalmente si rispetteranno i tempi dello spoil system, non c’è alcuna corsa alla poltrona visto che siamo arrivati praticamente al 10 settembre, ovvero all’ultimo giorno utile. A ciascun nuovo Consiglio d’Amministrazione abbiamo assegnato un obiettivo riformatore da raggiungere, ciò significa che nel corso del tempo lo stesso Cda potrà cambiare nei numeri. Infine è vero ed evidente che ciascun partito ha un peso diverso, ma è altrettanto vero che sulla bilancia peseranno di più le professionalità, tant’è vero che erano stati fatti dei bandi pubblici per consentire la massima partecipazione dei migliori nomi”.

UDC NON INVITATO AL VERTICE DEL CENTRO DESTRA IN REGIONE: “SIAMO NELLA COALIZIONE E IL NOSTRO PARTITO VA RISPETTATO”

“È con profondo rammarico che abbiamo appreso dell’ennesima riunione del tavolo politico di centro destra convocata dal Presidente della Regione, Marco Marsilio, al quale non siamo stati invitati”. E’ la piccata nota dell’Udc, diffusa oggi dal segretario Regionale , Enrico Di Giuseppantonio e Marianna Scoccia, capogruppo del partito in Consiglio Regionale, per l’esclusione dall’incontro di ieri tra i coordinatori delle forze di centro destra, svoltosi a L’Aquila, al Palazzo dell’Emiciclo. “Vogliamo ricordare ai nostri alleati che l’Udc è parte integrante della coalizione di centro destra in tutti i territori del nostro Paese ed in Abruzzo ha fatto parte, contribuendo alla vittoria, della medesima coalizione – sottolineano il Segretario Di Giuseppantonio e il Consigliere capogruppo Scoccia -. Non si comprende, quindi, la ragione per la quale si tende ad escludere una forza che ha una storia importante ed una sua dignità oltre ad avere una indubbia forza elettorale. Auspichiamo, pertanto, che il Presidente Marsilio ed i coordinatori regionali dei partiti facciano definitivamente chiarezza su quello che dovrà essere il ruolo dell’UDC. Per noi lealtà, coerenza e correttezza sono dei valori irrinunciabili ma la nostra dignità non ha prezzo. Dopo sei mesi vorremmo capire se siamo parte della coalizione che ha permesso a Marco Marsilio di vincere le elezioni. Diversamente ne prenderemo atto”. In attesa di una chiarificazione, il segretario Di Giuseppantonio ha annunciato che entro la prossima settimana convocherà la riunione del Direzione Regionale del Partito, per un esame approfondito della situazione politica. Il capogruppo Scoccia illustrerà le attività politiche ed amministrative della Regione.